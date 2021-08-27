У Казахстані після потужного вибуху на складах боєприпасів загинули 9 осіб: стали відомі нові подробиці

Ще кілька людей не виходять на зв’язок, їх намагаються знайти

У Казахстані після серії потужних вибухів, які прогриміли в четвер, 26 серпня, на військових складах поблизу міста Тараз загинули 9 осіб. У їх числі співробітники МНС, військової частини і військової прокуратури.

Про це у п’ятницю, 27 серпня, повідомило видання Tengrinews.kz з посиланням на МНС Казахстану.

Відомо, що при гасінні пожежі на військовому складі загинули 9 осіб — співробітники МНС, військової частини, воєнізованої охорони та військової прокуратури. Особи загиблих на даний момент встановлюються. При цьому доля ще двох осіб залишається невідомою, вони пропали.

Крім того, відомо про 49 постраждалих співробітників Департаменту надзвичайних ситуацій. За попередньою інформацією, всіх їх госпіталізували.

Місцеві ЗМІ також повідомляють, що число поранених після вибуху на складах боєприпасів досягло 90 осіб.

За інформацією МНС, на складі зберігалося понад 500 тонн тротилу, а після пожежі на території військової частини прогриміло близько десяти вибухів.

Повідомляється, що Міністр оборони Казахстану Нурлан Єрмекбаєв після того, що сталося, заявив про готовність подати піти у відставку.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що поблизу аеропорту Кабула після серії терактів ввечері в четвер, 26 серпня, прогримів третій вибух — у повітря злетів автомобіль з вибухівкою. Кількість жертв терористів перевалило за сотню.