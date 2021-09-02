Назви таких відомих ісламістських угруповань, як Талібан і ІГІЛ завжди асоціюються з Афганістаном — чому?

Коли мова йде про Афганістан, ми завжди мимоволі згадуємо жахаючі назви "Талібан" і "ІГІЛ", які здобули собі репутацію кровожерливих і жорстоких організацій, що суперечать тим поняттям добра і здорового глузду, які існують в сучасній західній цивілізації.

Недавня стаття на сайті "Sg.news.yahoo" розповідає, звідки з’явилися ці організації, за що вони борються і як взаємодіють між собою. "Телеграф" пропонує вам ознайомитися з її перекладом.

Що з себе представляють ці дві групи?

"Талібан" і "ІГІЛ" є сунітськими ісламістськими екстремістськими угрупованнями, які прагнуть створити авторитарні держави у відповідності до строгих законів шаріату і які готові використовувати насильство для досягнення своєї мети.

Однак ці дві сили насправді є ворогами, які запекло боролися один проти одного починаючи з 2015 року, коли "ІГІЛ" сформувало Ісламську держава-провінцію Хорасан (ІДПХ) в Афганістані. Тоді вони вперше прагнули розширити свою географічну присутність за межі Іраку і Сирії.

Талібан вперше став відомим в 1994 році під час громадянської війни в Афганістані. Його ряди складалися в основному із студентів. Тому угруповання взяло собі назву "Талібан", що на мові пушту і означає "студент". Багато з них були бійцями опору моджахедів, які боролися з радянською окупацією в 1980-х роках.

Фундаменталістський ісламістський рух "Талібан", що зародився в пуштунських районах східного і південного Афганістану і в північному Пакистані, очолюваний муллою Мохаммедом Омаром, захопив спочатку провінцію Герат, а потім до вересня 1996 року цілий країну, поваливши режим Бурхануддіна Раббані. Так було створено Ісламський Емірат Афганістан, а Кандагар було оголошено столицею.

Їх тиранічне правління, відзначене розправою над противниками, відмовою ООН у постачанні продовольства голодуючим громадянам і утиском жінок, було раптово припинено силами коаліції під керівництвом США в грудні 2001 року в помсту за руйнівний терористичний удар "Аль-Каїди" Усами бен Ладена по Всесвітньому торговому центру в Нью-Йорку, в результаті якого 2996 людей загинули і 25 тис отримали поранення.

З тих пір бойовики Талібану перегрупувалися в повстанський рух і продовжували боротися за те, щоб відвоювати Афганістан у миротворчих сил США.

"ІГІЛ" була вперше створена йорданським джихадистом Абу Мусабом аль-Заркаві в 1999 році, а потім здобула світову популярність, коли в 2014 році витіснила іракські війська з ключових міст на заході країни, оголосивши себе всесвітнім халіфатом. Потім вони завоювали східну Сирію. У 2017 році після втручання міжнародних сил вони здали міста Мосул і Ракка.

У січні 2015 року вони заснували ІДПХ (Вилаят Хорасан — відділення терористично-ісламістського угруповання Ісламська держава (ІГ), що діє в Афганістані та в Пакистані — прим.ред.) в провінції Нангархар на сході Афганістану, активно вербували перебіжчиків з руху "Талібан", зокрема тих, хто був незадоволений невдачами свого власного керівництва на поле бою.

Як взаємодіяли їх фракції?

Формування "ІДПХ" спонукало лідера "Талібану" муллу Ахтара Мохаммада Мансура написати лист своєму колезі Абу Бакр аль-Багдаді в "ІГІЛ", закликаючи його відмовитися від вербування незадоволених і аргументуючи це тим, що будь-яка війна в Афганістані має здійснюватися під керівництвом талібів.

У червні 2015 року між двома сторонами спалахнули бойові дії, а в листопаді того ж року між двома окремими фракціями "Талібану" в провінції Забуль почалися зіткнення через питання про необхідність об’єднання з "ІГІЛ".

Нові бої спалахнули в квітні 2017 року, коли "ІДПХ" захопила трьох наркоторговців, які продавали опіум для збору коштів для талібів в північній афганській провінції Джаузджан, і потім знову в травні 2017 року, коли 22 бойовики були вбиті в зіткненнях між двома сторонами недалеко від іранського кордону.

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Наступного літа таліби почали наступ, щоб вигнати "ІГІЛ" з Джаузджан, але на стороні останнього виступив Ісламський рух Узбекистану, оскільки до 7 тис осіб були змушені покинути свої домівки в результаті нових зіткнень.

У липні того ж року конфлікт закінчився значним ураженням "ІДПХ". У наступному році вони також зазнали невдачі в сутичках, перш ніж були майже повністю знищені США і афганськими військовими в кінці 2019 року, хоча, за оцінками Ради з міжнародних відносин, до сих пір налічується близько 2200 членів "ІДПХ", які все ще діють в Афганістані.

У лютому 2020 року адміністрація Дональда Трампа підписала сумнівну мирну угоду з талібами в Досі, в Катарі, відповідно до якого таліби взяли на себе зобов’язання не допускати в країну інших ісламістських екстремістів, включаючи "ІГІЛ".

Чому ми зараз говоримо про це?

Афганістан знову знаходиться в стані хаосу після того, як таліби відбили столицю Кабул і знову оголосили країну ісламським еміратом. Президент Ашраф Гані змушений був покинути президентський палац і бігти в Таджикистан.

Ця операція пройшла швидко після виведенням американських військ з країни за наказом президента США Джо Байдена. Американські війська пішли майже через 20 років після того, як міжнародні сили витіснили цих талібів з Кабула в самому початку війни Джорджа Буша з тероризмом у відповідь на події 11 вересня 2001 року.

Байден висловив рішучість не передавати відповідальність за підтримання порядку в Афганістані п’ятому головнокомандувачу після завершення свого перебування в Білому домі і довірив це афганським збройним силам, в які США вклали майже 1 трлн доларів за два десятиліття в надії, що ті зможуть тримати "Талібан" на відстані.

"Справа в тому, що ми побачили, що ці сили не змогли захистити країну ... і це сталося швидше, ніж ми очікували", — поскаржився в неділю держсекретар США Ентоні Блінкен.

Серед хаотичних сцен в Кабулі, коли люди бігли в аеропорти, було тривожний видовище: 5 тис ув’язнених вийшли на свободу з в’язниці Пулі-Чарки на авіабазі Баграм, яку до недавнього часу займали американці, і серед них були бойовики "ІГІЛ" і "Аль-Каїди".

Виступаючи минулого тижня в програмі "Все враховано" на "National Public Radio", колишній міністр оборони США Леон Панетта дав таку різку оцінку цій катастрофі: "Таліби — терористи, і вони будуть підтримувати терористів. Якщо вони візьмуть Афганістан під свій контроль, то у мене немає ніяких сумнівів в тому, що вони забезпечать притулок для "Аль-Каїди", для "ІГІЛ" і для тероризму в цілому і це являє, відверто кажучи, загрозу національній безпеці Сполучених Штатів".