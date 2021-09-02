Названия таких известных исламистских группировок, как Талибан и ИГИЛ всегда ассоциируются с Афганистаном – почему?

Когда речь идет об Афганистане, мы всегда невольно вспоминаем вызывающе ужас названия "Талибан" и "ИГИЛ", которые снискали себе репутацию кровожадных и жестоких организаций, противоречащих тем понятиям добра и здравого смысла, которые существуют в современной западной цивилизации.

Недавняя статья на сайте "Sg.news.yahoo" рассказывает, откуда появились эти организации, за что они борются и как взаимодействуют между собой. "Телеграф" предлагает вам ознакомиться с ее переводом.

Что из себя представляют эти две группы?

"Талибан" и "ИГИЛ" являются суннитскими исламистскими экстремистскими группировками, стремящимися создать авторитарные государства в соответствии со строгими законами шариата и готовыми использовать насилие для достижения своей цели.

Однако эти две силы на самом деле являются врагами, которые ожесточенно сражались друг против друга начиная с 2015 года, когда "ИГИЛ" сформировало Исламское государство-провинцию Хорасан (ИГПХ) в Афганистане. Тогда они впервые стремились расширить свое географическое присутствие за пределы Ирака и Сирии.

Талибан впервые приобрел известность в 1994 году во время гражданской войны в Афганистане. Его ряды состояли в основном из студентов. Поэтому группировка взяла себе название "Талибан", что на языке пушту и означает "студент". Многие из них были бойцами сопротивления моджахедов, которые боролись с советской оккупацией в 1980-х годах.

Фундаменталистское исламистское движение "Талибан", зародившееся в пуштунских районах восточного и южного Афганистана и в северном Пакистане, возглавляемое муллой Мохаммедом Омаром, захватило сначала провинцию Герат, а затем к сентябрю 1996 года всю страну, свергнув режим Бурхануддина Раббани. Так был создан Исламский Эмират Афганистан, а Кандагар был объявлен столицей.

Их тираническое правление, отмеченное расправой над противниками, отказом ООН в поставках продовольствия голодающим гражданам и притеснением женщин, было внезапно прекращено силами коалиции под руководством США в декабре 2001 года в отместку за разрушительный террористический удар "Аль-Каиды" Усамы бен Ладена по Всемирному торговому центру в Нью-Йорке, в результате которого 2996 человек погибли и 25 тыс получили ранения.

С тех пор боевики Талибана перегруппировались в повстанческое движение и продолжали сражаться за то, чтобы отвоевать Афганистан у миротворческих сил США.

"ИГИЛ" была впервые создана иорданским джихадистом Абу Мусабом аль-Заркави в 1999 году, а затем приобрела мировую известность, когда в 2014 году вытеснила иракские войска из ключевых городов на западе страны, объявив себя всемирным халифатом. Затем они завоевали восточную Сирию. В 2017 году после вмешательства международных сил они сдали города Мосул и Ракку.

В январе 2015 года они учредили ИГПХ (Вилаят Хорасан — отделение террористической-исламистской группировки Исламское государство (ИГ), действующее в Афганистане и в Пакистане — прим.ред.) в провинции Нангархар на востоке Афганистана, активно вербовав перебежчиков из движения "Талибан", в частности тех, кто был недоволен неуспехами своего собственного руководства на поле боя.

Как взаимодействовали их фракции?

Формирование "ИГПХ" побудило лидера "Талибана" муллу Ахтара Мохаммада Мансура написать письмо своему коллеге Абу Бакру аль-Багдади в "ИГИЛ", призывая его отказаться от вербовки недовольных и аргументируя это тем, что любая война в Афганистане должна быть осуществляется под руководством талибов.

В июне 2015 года между двумя сторонами вспыхнули боевые действия, а в ноябре того же года между двумя отдельными фракциями "Талибана" в провинции Забуль начались столкновения из-за вопроса о необходимости объединения с "ИГИЛ".

Новые бои вспыхнули в апреле 2017 года, когда "ИГПХ" захватила трех наркоторговцев, продававших опиум для сбора средств для талибов в северной афганской провинции Джаузджан, и затем снова в мае 2017 года, когда 22 боевика были убиты в столкновениях между двумя сторонами недалеко от иранской границы.

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Следующим летом талибы начали наступление, чтобы изгнать "ИГИЛ" из Джаузджана, но на стороне последнего выступило Исламское движение Узбекистана, поскольку до 7 тыс человек были вынуждены покинуть свои дома в результате новых столкновений.

В июле того же года конфликт закончился значительным поражением "ИГПХ". В следующем году они также потерпели неудачу в стычках, прежде чем были почти полностью уничтожены США и афганскими военными в конце 2019 года, хотя, по оценкам Совета по международным отношениям, до сих пор насчитывается около 2200 членов "ИГПХ", которые все еще действуют в Афганистане.

В феврале 2020 года администрация Дональда Трампа подписала сомнительное мирное соглашение с талибами в Дохе, в Катаре, в соответствии с которым талибы обязались не допускать в страну других исламистских экстремистов, включая "ИГИЛ".

Почему мы сейчас говорим об этом?

Афганистан снова находится в состоянии хаоса после того, как талибы отбили столицу Кабул и снова объявили страну исламским эмиратом. Президент Ашраф Гани вынужден был покинуть президентский дворец и бежать в Таджикистан.

Эта операция быстро последовала за выводом американских войск из страны по приказу президента США Джо Байдена. Американские войска ушли почти через 20 лет после того, как международные силы вытеснили эту талибов из Кабула в самом начале войны Джорджа Буша с терроризмом в ответ на события 11 сентября 2001 года.

Байден выразил решимость не передавать ответственность за поддержание порядка в Афганистане пятому главнокомандующему после завершения своего пребывания в Белом доме и доверил это афганским вооруженным силам, в которые США вложили почти 1 трлн долларов за два десятилетия в надежде, что те смогут держать Талибан на расстоянии.

"Дело в том, что мы увидели, что эти силы не смогли защитить страну… и это произошло быстрее, чем мы ожидали", — посетовал в воскресенье госсекретарь США Энтони Блинкен.

Среди хаотических сцен в Кабуле, когда люди бежали в аэропорты, было тревожное зрелище: 5 тыс беглых заключенных вышли на свободу из тюрьмы Пули-Чарки на авиабазе Баграм, которую до недавнего времени занимали американцы, и среди них были предполагаемые боевики Исиды и Аль-Каиды.

Выступая на прошлой неделе в программе "Все учтено" на "National Public Radio", бывший министр обороны США Леон Панетта дал такую резкую оценку разворачивающейся катастрофы: "Талибы — террористы, и они будут поддерживать террористов. Если они возьмут Афганистан под свой контроль, то у меня нет никаких сомнений в том, что они обеспечат безопасное убежище для Аль-Каиды, для ИГИЛ и для терроризма в целом. И это представляет собой, откровенно говоря, угрозу национальной безопасности Соединенных Штатов".