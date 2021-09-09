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У Північній Македонії спалахнула ковідная лікарня — говорять уже про 30 жертв (відео моменту)

Автор
Г. Михайлова
Дата публікації
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Автор
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Жертви пожежі. Новина оновлена 09 вересня 2021, 08:23
Жертви пожежі.

Вибух і пожежа сталися 8 вересня.

Під час пожежі в лікарні північномакедонського міста Тетово, п’ятого за величиною в країні, загинули 30 осіб. Модульна лікарня займалася пацієнтами з коронавірусом.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

За інформацією прем’єр-міністра країни Зорана Заєва, пожежі передував вибух. У регіоні відкрили кризовий штаб.

Спочатку офіційні дані були про 10 загиблих, їх озвучував міністр охорони здоров’я Північної Македонії. Але кількість збільшилася — за неофіційними даними з 14 до 30. Серед жертв і постраждалих, як пацієнти, так і медперсонал лікарні.

Пожежа в лікарні спалахнула близько дев’ятої вечора за часом Північної Македонії восьмого вересня. Це близько 20:00 за київським часом. Вогонь вдалося локалізувати через кілька годин.

Поранених під час пожежі госпіталізовано до медичних закладів Скоп’є. На місці вибуху і пожежі працюють слідчі, їм належить дізнатися точну причину аварії.

Раніше "Телеграф" писав, що стихійне лихо забрало життя хворих на коронавірус в Мексиці. У штаті Ідальго повінь затопила одну з лікарень.

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