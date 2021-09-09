У Північній Македонії спалахнула ковідная лікарня — говорять уже про 30 жертв (відео моменту)
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Вибух і пожежа сталися 8 вересня.
Під час пожежі в лікарні північномакедонського міста Тетово, п’ятого за величиною в країні, загинули 30 осіб. Модульна лікарня займалася пацієнтами з коронавірусом.
Про це повідомляють місцеві ЗМІ.
За інформацією прем’єр-міністра країни Зорана Заєва, пожежі передував вибух. У регіоні відкрили кризовий штаб.
Спочатку офіційні дані були про 10 загиблих, їх озвучував міністр охорони здоров’я Північної Македонії. Але кількість збільшилася — за неофіційними даними з 14 до 30. Серед жертв і постраждалих, як пацієнти, так і медперсонал лікарні.
Пожежа в лікарні спалахнула близько дев’ятої вечора за часом Північної Македонії восьмого вересня. Це близько 20:00 за київським часом. Вогонь вдалося локалізувати через кілька годин.
Поранених під час пожежі госпіталізовано до медичних закладів Скоп’є. На місці вибуху і пожежі працюють слідчі, їм належить дізнатися точну причину аварії.
Раніше "Телеграф" писав, що стихійне лихо забрало життя хворих на коронавірус в Мексиці. У штаті Ідальго повінь затопила одну з лікарень.
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