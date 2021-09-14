Україні приготуватися? У Литві ввели жорсткі обмеження для людей без Covid-паспорта
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Обмеження стосуватиметься можливості відвідувати заклади та великі заходи
У Литві починаючи з понеділка, 13 вересня, громадяни без так званого "паспорта можливостей" (аналог українського COVID-сертифіката про вакцинацію) не зможуть відвідувати торгові центри, ринки, кафе, ресторани і магазини з товарами не першої необхідності.
Про це повідомляє видання Delfi.
Зазначається, що "паспорти можливостей" у Литві видають громадянам, які завершили курс вакцинації від коронавірусу, перехворіли, чи отримали негативний результат тесту.
Люди, які не мають таких сертифікатів, з 13 вересня не зможуть:
- відвідувати торгові центри, ринки площею до 1500 кв. м, кафе та ресторани всередині;
- користуватися послугами салонів краси, відвідувати спортклуби та заходи за участю понад 500 осіб.
Водночас без COVID-паспорта дозволяється:
- відвідувати продовольчі магазини, продуктові ринки, аптеки, салони, оптики, ортопедичні салони;
- замовляти їжу на виніс, відвідувати бари і кафе з літніми терасами, користуватися послугами АЗС;
- отримувати послуги бюро ритуальних послуг, відвідувати музеї, виставки;
- відвідувати пацієнтів, які перебувають у важкому стані, вагітних і неповнолітніх, отримувати соціальні послуги.
При цьому для користування транспортом "паспорт можливостей" непотрібен. Громадянам достатньо бути у масках і дотримуватися дистанції.
Студенти навчальних закладів можуть відвідувати заняття та курси виключно з "паспортами можливостей", або ж регулярно робити тест на коронавірус.
Нагадаємо, як повідомляв "Телеграф", у Камбіні на фоні зростання нових випадків коронавірусу в Україні заговорили про можливість введення обмежень "жовтої зони". А врятувати країну від жорсткого локдауну може лише масова вакцинація.
Також ми писали, що "жовта зона" карантину не передбачає зупинку роботи громадського транспорту, проте має на увазі введення обмежень на відвідування і проведення масових заходів.
Водночас, у Міністерстві охорони здоровʼя України зазначили, що готують "поблажки" для вакцинованих, щоб навіть в разі посилення обмежень вони могли продовжувати жити в комфортних умовах.
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