Украине приготовиться? В Литве ввели жесткие ограничения для людей без Covid-паспорта

Ограничение будет касаться возможности посещать учреждения и крупные мероприятия

В Литве начиная с понедельника, 13 сентября, граждане без так называемого "паспорта возможностей" (аналог украинской COVID-сертификата о вакцинации) не смогут посещать торговые центры, рынки, кафе, рестораны и магазины с товарами не первой необходимости.

Об этом сообщает издание Delfi.

Отмечается, что "паспорта возможностей" в Литве выдают гражданам, завершившим курс вакцинации от коронавируса, переболевшим или получившим отрицательный результат теста.

Люди, которые не имеют таких сертификатов, с 13 сентября не смогут:

посещать торговые центры, рынки площадью до 1500 кв. м, кафе и рестораны внутри;

пользоваться услугами салонов красоты, посещать спортклубы и мероприятия с участием более 500 человек.

В то же время без COVID-паспорта разрешается:

посещать продовольственные магазины, продуктовые рынки, аптеки, оптики, ортопедические салоны;

заказывать еду на вынос, посещать бары и кафе с летними террасами, пользоваться услугами АЗС;

получать услуги бюро ритуальных услуг, посещать музеи, выставки;

посещать пациентов, находящихся в тяжелом состоянии, беременных и несовершеннолетних, получать социальные услуги.

При этом для пользования транспортом "паспорт возможностей" не требуется. Гражданам достаточно быть в масках и соблюдать дистанцию.

Студенты учебных заведений могут посещать занятия и курсы исключительно с "паспортами возможностей", или же регулярно делать тест на коронавирус.

Напомним, как сообщал "Телеграф", в Камбине на фоне роста новых случаев коронавируса в Украине заговорили о возможности введения ограничений "желтой зоны". А спасти страну от жесткого локдауна может только массовая вакцинация.

Также мы писали, что "желтая зона" карантина не предусматривает остановку работы общественного транспорта, однако подразумевает введение ограничений на посещение и проведение массовых мероприятий.

В то же время, в Министерстве здравоохранения Украины отметили, что готовят "поблажки" для вакцинированных, чтобы даже в случае усиления ограничений они могли продолжать жить в комфортных условиях.