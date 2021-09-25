Рус

Чорна гроза з людським обличчям налякала користувачів мережі (відео)

Автор
Геннадій Лубенець
Дата публікації
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Автор
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Знімок з екрана Новина оновлена 25 вересня 2021, 15:39
Знімок з екрана

Картина виглядала вражаюче.

У небі над Туреччиною під час грози з’явився образ величезного гуманоїда. Насправді це все не більше ніж грозові хмари, проте їх в темному небі, що підсвічувалось лише спалахами блискавок, нескладно було сплутати з гігантом, який схилився над містом.

Відповідні кадри були оприлюднені Insider Paper в соцмережі Твіттер.

"Відео хмари з людським обличчям над Стамбулом стало вірусним в Туреччині", — йдеться в повідомленні.

У коментарях до запису користувачі мережі поділилися своїми міркуваннями про побачене. Деякі поскаржилися на те, що всі подібні фотографії та відеозаписи, на яких нібито можна розгледіти щось надприродне, з’являються в мережі в поганій якості.

Інші ж почали ділитися тим, кого ж вони там розгледіли. Серед популярних образів: Ісус, головний антагоніст з книг і фільмів про Гаррі Поттера лорд Волан-де-Морт, відомий винахідник Нікола Тесла, президент США Джо Байден, головний антагоніст фільму "Мумія" Імхотеп і інші.

Варто відзначити, що явище, коли люди бачать в випадкових об’єктах образи відомих людей, тварин або персонажів попкультури, іменується парейдолією і притаманне як людям з психічними розладами, так і цілком здоровим.

Як повідомлялося раніше, російський Сочі знову затопило. На вулиці за одну годину випало близько 40 мм опадів через що були скасовані заїзди "Формули 1" і "Формули 2".

Теги:
#Туреччина #Стамбул #Гроза
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