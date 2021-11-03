Таліби заборонили іноземну валюту: чи врятує це економіку Афганістану від краху

Талібан пояснює нові правила турботою про виживання держави

Через деякий час після захоплення влади в Афганістані талібами стало зрозуміло, що захопити владу легше, ніж керувати величезною країною. Через місяць правління відчуття кризи і безнадійності було знайоме більшості населення цієї країни, що потерпає від нещастя.

Нещодавня стаття на сайті ВВС розповідає про нові укази Талібану в Афганістані. "Телеграф" пропонує вам ознайомитися з її перекладом.

Заява влади

"Інтереси країни та питання економічного виживання вимагають, щоб в Афганістані використовувалася саме афганська валюта для розрахунків та ведення бізнесу", — заявили таліби.

Економіка зазнає труднощів через припинення міжнародної фінансової підтримки після того, як Талібан узяв весь Афганістан під свій контроль.

Донедавна на ринках Афганістану широко використовувався долар США. Іноземна валюта широко використовується для торгівлі в районах, що межують із сусідніми країнами, такими як Пакистан.

"Ісламський емірат наказує всім громадянам, власникам магазинів, торговцям, бізнесменам і широкому загалу надалі проводити всі операції в афгані (грошова одиниця Афганістану — прим.ред.) і суворо утримуватися від використання іноземної валюти", — йдеться у заяві прес-секретаря талібів Забіхули Муджахіда.

"Будь-хто, хто порушить цей указ, буде притягнутий до юридичної відповідальності", — йдеться у заяві.

Активи заморожені, фінансування зупинено

Після того, як таліби захопили контроль над країною у серпні, мільярди доларів закордонних активів Афганістану були заморожені Федеральною резервною системою США та центральними банками в Європі.

"Для нас важливо, щоб ми зберігали санкції проти Талібану, але водночас знаходили шляхи законної гуманітарної допомоги, яку можна було б надати афганському народу. Саме це ми й робимо", — заявив заступник міністра фінансів США Уоллі Адейемо.

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Талібан закликав звільнити активи Афганістану, які зберігаються за кордоном, оскільки країна стикається із серйозною грошовою кризою.

Афганістан також постраждав через те, що іноземна допомога пішла з країни. Раніше три чверті державних видатків Афганістану фінансувалися за рахунок грантів з-за кордону.

МВФ припиняє співпрацю з Афганістаном

На початку цього року Міжнародний валютний фонд (МВФ) заявив, що Афганістан більше не зможе отримувати доступ до його ресурсів, а Світовий банк також призупинив фінансування проектів у країні.

Минулого місяця МВФ попередив, що економіка країни може скоротитися на 30% цього року, що поставить на межу виживання мільйони людей та викличе гуманітарну катастрофу.

Фонд також заявив, що економічні проблеми Афганістану можуть призвести до кризи біженців, яка торкнеться сусідніх країн, Туреччини та Європи.

Країна також страждає від сильної посухи, яка знищила більшу частину врожаю пшениці та призвела до різкого зростання цін.

Представники всесвітньої продовольчої програми ООН попередили, що величезна кількість простих афганців ймовірно зіткнеться з голодом через такі несприятливі чинники, як посуха, конфлікти та Covid-19.

Однак, хоча західні держави заявили, що хочуть уникнути гуманітарної катастрофи в Афганістані, вони відмовилися офіційно визнати уряд Талібану.

Раніше "Телеграф" писав про те, чим Афганістан запам’ятався українському туристу-екстремалу.