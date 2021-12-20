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На Філіппінах тайфун "Рай" забрав понад 200 життів: опубліковані фото та відео стихії

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Негода зруйнувала тисячі будинків Новина оновлена 20 грудня 2021, 09:00
Негода зруйнувала тисячі будинків

Через загрозу життю та здоров’ю майже півмільйона людей були змушені залишити небезпечні райони островів

Минулого тижня Філіппіни зіткнулися з найпотужнішим за силою тайфуном, який отримав ім’я "Рай". Через кілька днів рятувальники все ще розгрібають завали та розшукують тих, хто міг вижити, хоча через негоду і загинуло понад двісті людей.

Подробиці повідомляє агентство Reuters.

Станом на понеділок, 20 грудня, офіційна кількість загиблих філіппінців досягла 208. Пошукові групи продовжують роботу, адже ще мінімум 52 особи залишаються у статусі безвісти зниклих. Разом із рятувальниками працюють поліцейські та медики.

Люди допомагають розгрібати завали
Люди допомагають розгрібати завали

Зазначається, що понад половина летальних випадків, про які відомо громадськості, припадає напровінція Бохол. Це є зосередженням популярності серед туристів, зокрема. завдяки можливостям для дайвінгу.

Тайфун "Рай" вже назвали одним із найруйнівніших за історію Філіппінських островів. Майже півмільйон людей (понад 490 тис.) довелося евакуювати із потенційно небезпечних районів та міст.

Негода завдала величезних збитків інфраструктурі островів
Негода завдала величезних збитків інфраструктурі островів

Швидкість вітру досягала 195 км/год, а окремі пориви могли сягати навіть 270 км/год. Через вплив тайфуну близько 230 міст острівної країни залишилися без електрики. За весь час рятувальних робіт лінії електропередач вдалося відремонтувати лише для двох десятків населених пунктів.

"Рай" вважають одним із найсильніших тайфунів за останні кілька десятиліть
"Рай" вважають одним із найсильніших тайфунів за останні кілька десятиліть

Попередньо для відновлення інфраструктури з державного бюджету Філіппін збираються виділити 2 млрд песо (40 млн доларів). Проте цілком можливо, що ця сума може збільшитися.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що напередодні Різдва серія торнадо накрила Сполучені Штати Америки. Близько 30 смертоносних смерчів пройшлися країною посеред ночі, через що у різних регіонах США загинули десятки людей.

Теги:
#Філіппіни #Тайфун #Тихий океан #Загиблі
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