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У Великій Британії робітники відмовляються вивантажувати російську нафту з корабля

Автор
Тетяна Гулеватая Тетяна Гулеватая
Дата публікації
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Нафтовий танкер Seacod Новина оновлена 06 березня 2022, 08:46
Нафтовий танкер Seacod

Нафтовий танкер під німецьким прапором перевозив російську нафту.

Британські робітники відмовляються розвантажувати російську нафту з танкера, який ходить під німецьким прапором через вторгнення росії в Україну.

Про це пише британське видання Sky News.

Судно Seacod під німецьким прапором, яке відпливло до того, як міністри заборонили російським судам заходити до портів Великої Британії, пришвартовано у доках Біркенхед неподалік нафтопереробного заводу Стенлоу.

Заборона уряду не поширюється на вантажі, заявила профспілка робітників Unite, а це означає, що судно під німецьким прапором не підпадає під дію нових санкцій.

Однак секретар Unite Шерон Грем заперечив: "Робітники Unite на об’єкті за жодних обставин не розвантажуватимуть російську нафту, незалежно від національної належності судна, яке її доставляє".

Голова профспілки з енергетики Метт Лей сказав, що це буде "полегшенням для робітників терміналу", але закликав міністрів вжити заходів, щоб закрити вантажну лазівку.

"З огляду на те, що так багато суден ходять під зручними прапорами, це порожній жест. Уряд має діяти негайно, щоб зупинити прибуття російських товарів до Великої Британії під прикриттям іншої країни", — заявив Лей.

Нагадаємо, що Велика Британія прийняла бік України після російського вторгнення і вдарила потужними санкціями як по економіці країни-агресора, так і по перших особах, пообіцявши знищити економіку росії.

А прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що створив план протидії російській агресії щодо України, який змусить кривавого диктатора володимира путіна програти.

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#Велика Британія #Росія #Нафта
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