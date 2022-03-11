YouTube розпочав боротьбу з російськими пропагандистами по всьому світу

На сьогодні вже заблоковано близько 1000 каналів

Популярний відеохостинг YouTube розширює блокування російських пропагандистських каналів, яке було введено у відповідь на вторгнення росії в Україну.

Про це пише Reuters.

Зазначається, що тепер сервіс через порушення його політики почне блокувати ці канали по всьому світу, а не лише у Європі.

"Наші правила спільноти забороняють контент, який заперечує, применшує або спрощує добре задокументовані події насильства", — пояснили в компанії.

Також повідомляється, що YouTube зараз видаляє контент, який суперечить цій вимозі. Крім того, зазначається, що вже було видалено близько 1000 каналів і близько 15 тисяч відео, які так чи інакше порушують правила платформи.

Крім іншого, сервіс вже зупинив монетизацію будь-яких відео в Росії, як і відключив там показ реклами, а це означає, що російські контент-мейкери не зможуть отримувати прибуток.

Росія не змогла повністю ізолювати своїх громадян від правдивої інформації, а тому поспіхом почала блокувати у себе західні соцмережі, наприклад, Facebook і Twitter, також дуже уповільнений був YouTube. Пізніше до списку додався Instagram, блокування якого має відбутися з 14 березня.

Своєю чергою компанія Meta, яка володіє Facebook та Instagram, дозволила користувачам у низці країн публікувати у себе заклики до знищення російських загарбників, а також бажати смерті путіну.