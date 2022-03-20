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Японія підштовхує Індію до рішучих дій через російське вторгнення в Україну

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Фуміо Кісіда та Наренда Моді Новина оновлена 20 березня 2022, 05:15
Фуміо Кісіда та Наренда Моді

Сторони зробили заяву щодо російського вторгнення в Україну.

Японія підштовхує Індію до більш рішучих дій щодо Росії через її вторгнення в Україну.

Про це пише The Japan Times.

Повідомляється, що прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда під час зустрічі зі своїм індійським колегою Нарендою Моді заявив, що вторгнення росії в Україну вразило "основи міжнародного порядку" і вимагає чіткої відповіді.

У своїй спільній заяві за підсумками зустрічі обидві сторони заявили про важливість збереження в безпеці українських ядерних об’єктів, а також зобов’язалися вжити заходів щодо врегулювання гуманітарної кризи в Україні. Також глави двох країн закликали до негайного припинення бойових дій та дипломатичного врегулювання конфлікту.

Крім того, зазначається, що Японія та Індія, разом з Австралією та США, є членами структури безпеки під назвою "Четвірка" (Quad). Проте з усіх її членів лише Індія не засудила вторгнення росії в Україну.

Як повідомлялося раніше, після початку вторгнення росії, Японія вперше у своїй історії вирішила передати екіпірування та спорядження на потреби українських захисників.

Крім того, Японія позбавила росію торгових преференцій та ввела санкції проти низки російських олігархів.

Теги:
#Україна #Індія #Японія #Росія
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