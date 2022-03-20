Укр

Япония подталкивает Индию к решительным действиям из-за российского вторжения в Украину

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Фумио Кисида и Наренда Моди Новость обновлена 20 марта 2022, 05:15
Фумио Кисида и Наренда Моди

Стороны сделали заявление по поводу российского вторжения в Украину.

Япония подталкивает Индию к более решительным действиям в отношении россии из-за ее вторжения в Украину.

Об этом пишет The Japan Times.

Сообщается, что премьер-министр Японии Фумио Кисида во время встречи со своим индийским коллегой Нарендой Моди заявил, что вторжение россии в Украину потрясло "основы международного порядка" и требует четкого ответа.

В своем совместном заявлении по итогам встречи, обе стороны заявили о важности сохранения в безопасности украинских ядерных объектов, а также обязались предпринять шаги по урегулированию гуманитарного кризиса в Украине. Также главы двух стран призвали к немедленному прекращению боевых действий и дипломатическому урегулированию конфликта.

Кроме того, отмечается, что Япония и Индия, вместе с Австралией и США, являются членами структуры безопасности под названием "Четверка" (Quad). Однако из всех ее членов только Индия не осудила вторжение россии в Украину.

Как сообщалось ранее, после начала вторжения россии, Япония впервые в своей истории решила передать экипировку и снаряжение на нужды украинских защитников.

Кроме того, Япония лишила россию торговых преференций и ввела санкции против ряда российских олигархов.

Теги:
#Украина #Индия #Япония #Россия
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