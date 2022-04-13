"Закривавлені немовлята" й чорні мішки: українки по всьому світу протестують проти вбивств і зґвалтувань дітей військовими рф (фото)

В Естонії жінки одягли на знак протесту на голову пакети, а марші матерів пройшли з ляльками в "закривавлених" покривалах

Українські жінки у всьому світі виходять на мирні протести проти звірств російських військових, які гвалтують і вбивають дітей у містах України та знущаються над матерями. Як повідомляє "Телеграф", хвиля мітингів прокотилася містами Європи й Америки.

Так, в Таллінні (Естонія) близько 20 жінок прийшли до будівлі посольства рф в "закривавленій" білизні та з чорними мішками на головах.

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Як пише естонське видання ERR, учасниці акції закликали побачити військові злочини, які скоюють над жінками та дітьми в Україні російські солдати. На думку організаторів мітингу, усі, хто підтримують путіна та його режим, схвалюють звірства, які здійснюють агресор в Україні.

Протест у Таллінні: Фото: Priit Murk/ERR

На головах у жінок – чорні мішки. Фото: Priit Murk/ERR

Червоний колір — символ крові. Фото: Priit Murk/ERR

Ще однією важливою ініціативою стали "Марші українських матерів". Тисячі жінок, яким довелося з дітьми втекти від російської агресії з України, продовжують мітинги вже четвертий тиждень. У минулі вихідні марші проходили у Кракові, Братиславі, Кишиневі, Мюнхені та Атланті. Раніше акції відбулися у Нью-Йорку, Берліні, Празі, Відні, Будапешті, Варшаві, Брюсселі, Мілані, Парижі, Пафосі та інших містах.

Головний атрибут акції — ляльки у закривавлених простирадлах, що символізують сотні дітей, убитих військовими рф. Крім того, учасниці прийшли на марші в жалобному одязі на згадку про загиблих у Бучі, Краматорську, Маріуполі, Ірпені та інших містах України. У ході акцій влаштовують символічні інсталяції. Наприклад, імітують братську дитячу могилу з ляльок і лампадок.

Символ акції — лялька у "закривавленій" ковдрі. Фото: t.me/mothersmarsh

На марші приносять дитячі іграшки. Фото: t.me/mothersmarsh

На такий марш виходять сотні українок. Фото: t.me/mothersmarsh

Марш матерів. Фото: t.me/mothersmarsh

Вбивство дітей в Україні – спільне лихо, закликають на акції. Фото: t.me/mothersmarsh

"Марш Матерів – це рух українських жінок, які виходять на головні площі та вулиці міст, щоб тема війни в Україні залишалася головною у світовому порядку денному, — розповідає Роман Мединський, керівник агентства PR Batteries, що займається міжнародними комунікаціями у проєкті. — Ми працюємо разом, щоб постійно нагадувати всій світовій спільноті, що вбивство дітей в Україні – це спільна біда, спільне горе, тому що чужих дітей не буває, а ворог може прийти і до їхніх міст. Українські матері розповідають особисто та за допомогою ЗМІ про страждання та смерті українських дітей і просять про допомогу".

Куратор проєкту Ольга Канська зазначає, що рух матерів об’єднав 14 країн і зібрав за останній місяць тисячі людей на центральних площах 23 міст.

На маршах виконуються українські пісні, до акцій приєднуються співаки та музиканти. Нерідко протести збирають і місцевих жителів, котрі підтримують у біді українок.

Нагадаємо, за час повномасштабної війни, яку розв’язала росія в Україні, загинула 191 дитина та постраждало ще 349. За даними голови ЮНІСЕФ Мануеля Фонтена, 4,8 млн дітей з 7,5 млн були змушені залишити свої будинки. Це десь дві третини українських дітей.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на Київщині окупанти розстріляли авто, на якому був напис "діти". В результаті загинули жінки та неповнолітні. Фото розстріляної машини обурило мережу.