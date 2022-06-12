Пенсіонер із Канади виграв $70 мільйонів у лотерею: частину грошей віддасть Україні

Чоловік хоче допомогти не лише Україні, а й дітям з аутизмом

Пенсіонер із Канади Марсель Люссьє зірвав у лотереї джекпот у розмірі 70 мільйонів доларів та пообіцяв направити частину виграшу на відновлення України після війни.

Як повідомляє місцеве видання CTV, чоловік проживає в місті Монреаль (провінція Квебек), а щасливим переможцем він став 10 червня.

Про Люссьє відомо, що він був співробітником компанії Hydro-Quebec, але у 2002 році вийшов на пенсію. За його словами, він намагався перевірити виграшну комбінацію на сайті лотереї, проте це не вийшло через технічні складнощі. Тому він дізнався про свою перемогу лише наступного ранку.

Чоловік зазначив, що планує направити частину отриманих грошей на допомогу Україні з відновленням після війни, а також профінансувати проєкти допомоги людям з аутизмом.

Крім того, він планує нарешті вирушити з дружиною до круїзу, оскільки йому доводилося кілька разів його відкладати через коронавірусні обмеження.

Як повідомлялося раніше, вчитель із Грузії Ладо Апзахава виставив на аукціон кільце матері та власну медаль відзнаки педагога, щоб зібрати гроші на допомогу українцям. Спочатку він хотів зібрати близько 860 доларів, але натомість йому вдалося виручити 700 тисяч.