Чому росія обрала Іспанію для провокацій з бомбами: експерт вказав на кілька нюансів

Олександр Сливчук розказав "Телеграфу", що це тільки перша ластівка, атаки продовжаться в інших країнах ЄС

За доставкою вибухівки в посольство України в Іспанії найвірогідніше стоїть росія, яка обрала для провокацій саме цю країну з огляду на мляву підтримку Мадридом офіційного Києва та через проросійські настрої в коаліції іспанського прем'єра Петро Санчеса.

Таку думку "Телеграфу" висловив експерт "Центру Трансатлантичного Діалогу" Олександр Сливчук.

Нагадаємо, після вчорашнього вибуху біля української дипустанови в Мадриді лист з вибухівкою був надісланий на завод в Сарагосі, де виробляються гранатомети і які Іспанія постачала в Україну. Також схожий пакунок був направлений в офіс прем'єр-міністра Іспанії і в іспанське міністерство оборони. Крім того небезпечна кореспонденцію прислали на авіабазу Торрехон-де-Ардос. До речі, співробітники останньої регулярно постачають ЗСУ розвідданими, які використовуються на війні проти рф.

"Вважаю, що Іспанію зловмисники обрали недарма. Швидше за все, це провокативна спроба, тому що росія навряд чи наважилась би робити схожі речі в Німеччині, Франції, Британії чи в Штатах. А от Іспанія — країна, яка не так сильно нас підтримує озброєнням, як це роблять, наприклад, британці чи американці. В Іспанії для росії це було б зробити набагато легше без сильних репутаційних втрат. Тобто, для москви це така собі спроба провокації на території країн НАТО. В принципі, очікуємо, що після Іспанії буде наступна країна. Сумніваюсь, що це будуть "перші скрипки" Європейського Союзу. Але Іспанія це дуже показовий приклад. Впевнений, що позиція росіян в Іспанії тільки погіршиться", — каже він.

За словами експерта, однак Україні не варто очікувати дуже сильної критики росії з боку влади Іспанії, видворення російських дипломатів, тому що, "по-перше, ще йде розслідування, а по-друге, коаліція прем'єр-міністра доволі сумна — у її представників є проросійські і пацифістські погляди".

"Тому прем'єр-міністр Педро Санчес зараз буде в доволі складній ситуації: йому доведеться або критикувати на повну москву, або це все спускати на гальма і замовчувати. Думаю, буде якась нейтральна позиція. Не очікую від Іспанії якоїсь сильної критики рф. Але це сильно вдарить по суспільній думці. Що Україна має робити? Звертатися до публічної думки в Іспанії. Нам не обов'язково робити ставку на позицію особисто прем'єра чи ключових політиків Іспанії. Треба ставити на публічну думку, яка буде проти росії і буде тільки погіршуватися по відношенню до рф. І це нам на руку", — зазначає Олександр Сливчук.

Нагадаємо, раніше також стало відомо, що в Іспанії в черговий раз було виявлено посилку з небезпечним вмістом. Цього разу її відправили до посольства Сполучених Штатів у Мадриді.

Крім того очільник міністерства зовнішніх справ України Дмитро Кулеба повідомив, що 1 грудня два українські посольства також отримали листи з погрозами.

Телеграф також повідомляв, чому відправка листа з вибухівкою в українське посольство в Іспанії була дещо дивною та безглуздою.