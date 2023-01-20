Назарбаєв раптово госпіталізований: що трапилося

Політик знаходиться в науковому кардіохірургічному центрі в Астані

Перший президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв, який втратив остаточну владу під час протестів 2021 року, був терміново госпіталізований до однієї із місцевих лікарень. За даними його колишнього медіаменеджера Олександра Аксютица, початково політику мали лише провести кардіообстеження, адже він має серйозні проблеми із серцем. З інших же джерел стало відомо, що Наразбаєва уже прооперували.

Детальніше про це повідомляють російські ресурси "РИА Новости" та "RT на русском". Відомо, що Назарбаєва доставили до національного научного кардіохірургічного центру Астани.

Початково даних про самопочуття та результати лікарської перевірки стану казахстанського політика майже не було. Однак на момент написання матеріалу прессекретар Назарбаєва виступив із офіційною заявою. Він підтвердив не лише факт госпіталізації, а й заявив, що політик переніс серйозну операцію на серці.

Наразі 82-річний Нурсултан Назарбаєв почувається добре, хірургічне втручання пройшло успішно.

Нагадаємо, що народився Назарбаєв 6 липня 1940 року. Пройшов величезний політичний шлях — до 1990 року був першим секретарем ЦК КП країни, пізніше його обрали на посаду президента. Після цього він переобирався ще п'ять разів — у 1991, 1999, 2005, 2011 та 2015 роках. Коли перемогу отримав нинішній глава Казахстану Касим-Жомарт Токаєв, Назарбаєв залишив за собою посади Ради безпеки Казахстану, голови Асамблеї народу Казахстану та голови правлячої партії Нур Отан. У Радбезі Токаєв замінив його лише після серйозних протестів населення взимку 2022 року.

Варто зазначити, що із 2010 року носив звання Єлбаси (лідера нації), якого його позбавили лише після голосування парламенту у січні 2023 року. До речі, столиця РК Астана кілька років носила назву Нур-Султан — саме на честь Назарбаєва. Втім, у вересні 2022 року місто було вирішено перейменувати назад.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, як свого часу Назарбаєв відреагував на протести казахів, які охопили більшість регіонів взимку 2022 року.