"Протистояння в еліті немає": Назарбаєв вперше з початку протестів у Казахстані звернувся до народу

Ексглава Казахстану заявив, що не покидав країну під час протестів.

Колишній президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв, який був при владі близько 30 років, уперше після масових протестів та введення військ у країну записав відеозвернення, заявивши, що конфлікту в еліті країни немає.

Відповідне відео з’явилося на Youtube каналі прес-служби президента Казахстану.

Назарбаєв звернувся до народу російською та казахською мовами, назвавши січневі протести в країні "організованими заворушеннями". На його думку, їхньою метою було руйнування країни та її засад.

"Ці події ще раз показують, що незалежність треба берегти. Важливо з’ясувати, хто організував усі ці погроми та вбивства. Слідство дасть відповідь на це питання", — висловився колишній президент Казахстану.

Крім цього, Назабаєв також вирішив розповісти, що він зараз перебуває у Казахстані "на заслуженому відпочинку" і не залишав країну. А всю інформацію щодо протестів має нинішній президент Казахстану, додавши, що протистояння між представниками влади немає.

"Президент Касим-Жомарт Токаєв має всю повноту влади. Він голова Ради безпеки. Незабаром президента буде обрано головою партії "Nur Otan". Тому жодного конфлікту чи протистояння в еліті немає. Чутки на цю тему абсолютно безпідставні", — резюмував політик.

Варто зазначити, що Назарбаєв та члени його сім’ї не з’являлися на публіці й не коментували те, що відбувається в країні з початку політичної кризи. У місцевих ЗМІ через це припускали, що він залишив Казахстан.

Нагадаємо, що масові протести в Казахстані розпочалися 2 січня на тлі різкого підвищення ціни на скраплений газ. З кожним днем мирні протести переростали у заворушення та випадки мародерства. А президент Казахстану взагалі заявив, що терористичні групи, прикриваючись мирним мітингом, намагалися зробити в країні переворот.

За кілька днів протестів Касим-Жомарт Токаєв звернувся за допомогою до ОДКБ

На його прохання відразу відгукнулися в Росії, направивши до Казахстану підрозділи військовослужбовців. А міністерство внутрішніх справ країни попередило протестувальників про те, що на них чекає "знищення" у разі відмови скласти зброю.