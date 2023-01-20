Назарбаев внезапно госпитализирован: что случилось

Политик находится в научном кардиохирургическом центре в Астане.

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, потерявший окончательную власть во время протестов 2022 года, был срочно госпитализирован в одну из местных больниц. По данным его бывшего медиаменеджера Александра Аксютица, первоначально политику должны были провести кардиообследование, ведь у него серьезные проблемы с сердцем. Из других источников стало известно, что Наразбаева уже прооперировали.

Детальнее об этом сообщают российские ресурсы "РИА Новости" и "RT на русском". Известно, что Назарбаев был доставлен в национальный научный кардиохирургический центр Астаны.

Изначально данных о самочувствии и результатах проверки состояния казахстанского политика почти не было. Однако на момент написания материала пресс-секретарь Назарбаева выступил с официальным заявлением. Он подтвердил не только факт госпитализации, но и заявил, что политик уже перенес серьезную операцию на сердце.

82-летний Нурсултан Назарбаев чувствует себя хорошо, хирургическое вмешательство прошло успешно.

Напомним, что родился Назарбаев 6 июля 1940 года. Прошел огромный политический путь – до 1990 года был первым секретарем ЦК КП страны, позже его избрали на пост президента. После этого он переизбирался еще пять раз – в 1991, 1999, 2005, 2011 и 2015 годах. Когда победу одержал нынешний глава Казахстана Касим-Жомарт Токаев, Назарбаев оставил за собой должности Совбеза Казахстана, главы Ассамблеи народа Казахстана и председателя правящей партии Нур Отан. В Совбезе Токаев заменил его только после серьезных протестов населения зимой 2022 года.

Следует отметить, что с 2010 года носил звание Елбасы (лидера нации), которого его лишили только после голосования парламента в январе 2023 года. Кстати, столица РК Астана несколько лет называлась Нур-Султан — именно в честь Назарбаева. В сентябре 2022 года город было решено переименовать обратно.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, как в свое время Назарбаев отреагировал на протесты казахов, охвативших большинство регионов зимой 2022 года.