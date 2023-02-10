Іспанія не зможе передати Україні ППО: названо причину

Раніше Швейцарія не дозволяла здійснювати реекспорт Данії та Німеччині

Хоча позиція традиційно нейтральної Швейцарії з приводу військової допомоги Україні останнім часом все більше схилялася у бік Києва (там навіть збиралися дозволити реекспорт своєї зброї), прохання Іспанії передати Україні дві установки ППО швейцарського виробництва вона таки відхилила.

Про це повідомляє іспанське інформаційне агентство EFE.

"Федеральне міністерство економіки Швейцарії підтвердило відмову, обґрунтувавши її законом про неможливість реекспорту озброєння країнам, які перебувають у стані збройного конфлікту", — передає EFE повідомлення уряду Швейцарії.

EFE також нагадує, що раніше Швейцарія не дозволяла здійснювати аналогічний реекспорт Данії та Німеччині.

У повідомленні не уточнюється, про які саме комплекси ППО йдеться, проте агенція Reuters пише, що заборона була накладена на 35-міліметрові зенітки. Ймовірно, мова може йти про Швейцарські GDF-005 та комплекси, які були створені на його базі. Зокрема, ЗРК Aspide має дві пускові на чотири ракети Aspide у кожній, а також дві зенітки GDF.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Швейцарія хоче змінити норму щодо заборони на постачання зброї ЗСУ.

Також ми повідомляли про те, що західні союзники продовжують підтримувати Україну та повідомляють про передачу нових партій зброї. Відповідні наміри озвучили Іспанія та Норвегія.