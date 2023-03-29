Тисячі найманців та "новобранців": у США сказали, скільки "вагнерівців" штурмують Бахмут

ПВК "Вагнер" продовжує спроби захопити Бахмут, але в США не вірять в успіх їхнього наступу

На сьогоднішній день у Бахмуті воює близько 6 тисяч найманців із ПВК "Вагнера", цвинтар яких у росії стрімко розширюється. Крім того, окупанти планують задіяти ще близько 20-30 тисяч новобранців.

Про це у своїй доповіді розповів генерал Марк Міллі Комітету Палати представників США, повідомляє CNN. Він наголосив, що найманці приречені на смерть — ЗСУ не залишають їм жодного шансу.

"Вони (бійці ПВК "Вагнер" — ред.) зараз ведуть бойові дії в першу чергу в Бахмуті. Ймовірно, йдеться про 6000 або близько того справжніх найманців і, можливо, ще 20 000 або 30 000 новобранців, яких вони отримують, багато хто з них надходить із в’язниць", — сказав Міллі.

Генерал американської армії підкреслив, що "вагнерівці" зазнають серйозних втрат у Бахмуті, адже "українці завдають цим хлопцям багато смертей та руйнувань". Але США також непокоїть співпраця росії з Іраном та Китаєм. Ці три країни завдадуть у найближчі кілька років багато клопоту світу.

"Я б не назвав це справжнім повним союзом у реальному розумінні цього слова, але ми бачимо, як вони (росія та Китай, – ред.) зближуються, і це клопітно. А потім, якщо додати Іран… ці три країни разом будуть проблематичні ще багато років, я думаю, особливо росія та Китай через їхню здатність", — вважає генерал Марк Міллі.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що втрати росіян перевалили за 200 тисяч. У Пентагоні зазначають, що росіяни практично не демонструють жодного просування, проте зазнають величезних втрат.