Важливий свідок: папуга став очевидцем вбивства і видав злочинця поліції

Почувши ім’я злочинця, птах розхвилювався і почав з жахом повторювати його

При розслідуванні будь-яких злочинів поліція насамперед шукає "зачіпки", які могли б допомогти встановити особу людини, що вчинила їх.

Але іноді доказів може не виявитися — саме з таким випадком зіткнулися правоохоронці в Індії, пише місцеве видання.

Поліція розслідувала вбивство Нілам Шарми, дружини головного редактора місцевої газети і не могла знайти жодних "натяків" на ймовірного вбивцю.

Однак чоловік жінки подумав, що папуга міг стати свідком злочину. Коли він почав називати підозрюваних одного за іншим, птах жахнувся від імені племінника жінки Ашу і почав без кінця повторювати це слово.

Поліція допитала чоловіка, і той зізнався, що разом із другом вони вбили Нілам. Головним мотивом стало пограбування.

Після кількох років судових розглядів обох обвинувачених засудили до довічного ув’язнення та наклав штраф у розмірі 72 тисячі рупій. Вирок винесли виходячи з визнання Ашу та інших доказів.

Папуга згадувався протягом усієї справи, але не був представлений як офіційний свідок. А через шість місяців після свого доброго вчинку папуга помер.

Нагадаємо, що поряд з допомогою людям птахи можуть чинити і шкідливі їм дії: в Ірландії півень напав на господаря і завдав йому смертельного поранення, від якого чоловік втратив літри крові та помер.