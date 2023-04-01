Важный свидетель: попугай стал очевидцем убийства и выдал преступника полиции

Услышав имя преступника, птица разволновалась и начала с ужасом повторять его

При расследовании любого преступлений полиция первым делом ищет "зацепки", которые могли бы помочь установить личность человека, совершившего его.

Но иногда улик может не оказаться — именно с таким случаем столкнулись правоохранители в Индии, пишет местное издание.

Полиция расследовала убийство Нилам Шармы, жены главного редактора местной газеты и не могла найти никаких "подсказок" о вероятном убийстве.

Однако муж женщины подумал, что попугай мог стать свидетелем преступления. Когда он начал называть подозреваемых одного за другим, птица пришла в ужас от имени племянника женщины Ашу и начала без конца повторять это слово.

Полиция допросила мужчину, после чего он признался, что вместе со своим другом они убили Нилам. Главным мотивом стало ограбление.

После нескольких лет судебных разбирательств обоих обвиняемых приговорили к пожизненному заключению и наложил штраф в размере 72 тысячи рупий. Приговор вынесли на основании признания Ашу и других доказательств.

Попугай упоминался на протяжении всего дела, но не был представлен в качестве официального свидетеля. Сама же птица умерла через шесть месяцев после совершенного ею доброго дела.

Напомним, что наряду с помощью людям птицы могут оказывать и вредящие им действия: в Ирландии петух напал на хозяина и нанес ему смертельное ранение, от которого мужчина потерял литры крови и умер.