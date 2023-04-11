Єгипет планував постачати снаряди рф? Що дізнались журналісти WP з витоку даних

Єгипет зблизився с росією в останні роки

Злив секретних даних з Пентагону показав, що в українського ворога може бути несподіваний союзник. Серед документів були свідчення того, що у Єгипту були плани в лютому виготовити та постачати в росію артилерійські снаряди та порох.

Про документ повідомляє The Washington Post. Згідно з ним президент Єгипту Абдель Фатах ас-Сісі наказав тримати в таємниці виготовлення та відвантаження ракет, аби не було проблем з західними країнами. Зазначимо, що на Близькому Сході Єгипет — один із союзників США та отримує чималі гроші від країни. Постачання росії зброї може викликати санкції США.

Неназваний представник уряду США повідомив видання, що реалізації плану не було зафіксовано. Партнери США на Близькому Сході офіційно тримались осторонь оцінок вторгення росії в Україну, адже були достатньо близькі і з москвою. Також вони шукали захисту від зниження ролі США в регіоні. Війна в Україні вплинула на Єгипет, адже впродовж останніх років росія та Україна були основними експортерами пшениці в країну. Україна продовжує відправляти у Єгипет мільйони тонн агропродуктів. Однак через вторгнення рф частка російського зерна збільшилася.

У документі цитуються слова президента Єгипту про "більше виробництва Sakr 45", що є посиланням на калібр 122-мм снаряду, виготовленої в Єгипті. Цей тип не вказаний прямо, як такий що буде робитися для росії, але він сумісний із РСЗВ "Град".

Зазначимо, між рф та Єгиптом були укладені кілька угод. Серед них — будівництво "росатомом" першої атомної електростанції у Єгипті минулоріч.

Раніше "Телеграф" повідомляв про інших партнерів росії. Нагадаємо, в рф вже відчувається нестача снарядів, через що вони звертаються до союзників — КНДР та Ірану. Окрім цих двох країн, перспективи стати донорами агресії є і у Грузії, Вірменії та талібів.