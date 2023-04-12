Чи отримувала росія боєприпаси з Єгипту: у США дали відповідь

Дані про наміри Єгипту потрапили до мережі під час одного зі зливів інформації

У секретних даних Пентагону, які були злиті в мережу під час недавнього витоку інформації, знайшли повідомлення про те, що Єгипет розглядав варіант постачання росії ракет до реактивних систем залпового вогню. Утім, у США кажуть, що немає жодних фактів того, що боєприпаси справді були передані країні-агресорові.

Про це повідомив координатор зі стратегічних комунікацій у Раді нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі під час брифінгу.

"Ми не бачили жодних ознак того, що Єгипет надає військову допомогу росії у вигляді летальної зброї", — сказав він.

Кірбі додав, що Каїр був і залишається важливим партнером Вашингтона у сфері безпеки.

Як повідомлялося раніше, про наміри Єгипту повідомило видання The Washington Post, яке оприлюднило інформацію про те, що Каїр розглядав варіант продажу великої кількості ракет до РСЗВ "Град".

Нагадаємо, в росії вже відчувається брак снарядів, через що вони звертаються до союзників — КНДР та Ірану. Крім цих двох країн, перспективи стати донорами агресії є й у Грузії, Вірменії та талібів.