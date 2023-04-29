Визнає частину України росією: турецький політик, який хоче йти у президенти, зробив скандальну заяву (відео)

Політик не зібрав потрібної кількості підписів і, швидше за все, не братиме участі у виборах

Лідер партії "Батьківщина" Догу Перінчик, який хотів йти кандидатом у президенти на виборах у Туреччині, заявив, що хоче визнати окуповані території України частиною росії.

Про це він заявив під час "Глобальної конференції багатополярності", а його заяву активно розтиражували російські ЗМІ.

"Крим — це територія російської федерації, "днр" і "лнр", а також Запорізька та Херсонська області — це також частина росії. Це треба визнати офіційно", — заявив він.

Також Перинчик звернув увагу не лише на українські території, а й на грузинські та висловив думку, що необхідно визнати незалежність Абхазії.

Політик очолює партію "Батьківщина", яка має антизахідні цінності та виступає проти зближення із США.

Варто зазначити, що Перінчик уже балотувався на президентських виборах у 2019 році, проте тоді набрав 0,2% у всій Туреччині. У парламенті "Батьківщина" не має свого представництва, але активна у регіональних радах.

При цьому, згідно з інформацією турецьких ЗМІ, наприкінці березня він зміг набрати 27 тисяч підписів на висування в президенти зі 100 тисяч необхідних, а тому швидше за все у виборах він не братиме участі.

Остаточний список кандидатів буде надано 31 березня, а самі вибори відбудуться 15 травня.

Як очікується, основна боротьба на виборах розгорнеться між чинним президентом Туреччини Реджепом Тайіпом Ердоганом та альянсом лівих партій, очолюваних Кемалем Киличдароглу.

Варто зазначити, що у Ердогана останнім часом спостерігаються проблеми зі здоров’ям. У мережі поповзли чутки, що турецький лідер має інфаркт, хоча його представники цю інформацію спростовують.