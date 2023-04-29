Признает часть Украины россией: турецкий политик, который хочет идти в президенты, сделал скандальное заявление (видео)

Политик не собрал нужного количества подписей и, скорее всего, не будет принимать участия в выборах

Лидер партии "Родина" Догу Перинчик, который хотел идти кандидатом в президенты на выборах в Турции заявил, что хочет признать оккупированные территории Украины частью россии.

Об этом он заявил во время "Глобальной конференции многополярности", а его заявление активно растиражировали российские сми.

"Крым – это территория российской федерации, "днр" и "лнр", а также Запорожская и Херсонская области – это также часть россии. Это надо признать официально", — заявил он.

Также Перинчик покусился не только на украинские территории, но и на грузинские и выразил мнение, что необходимо признать независимость Абхазии.

Политик возглавляет партию "Родина", которая имеет антизападные ценности, выступает против сближения с США.

Стоит отметить, что Перинчик уже баллотировался на президентских выборах в 2019 году, однако тогда набрал 0,2% по всей Турции. В парламенте "Родина" не имеет своего представительства, но активна в региональных советах.

При этом, согласно информации в турецких СМИ, в конце марта он смог набрать 27 тысяч подписей на выдвижение в президенты из 100 тысяч необходимых, а потому скорее всего в выборах он принимать участия не будет.

Окончательный список кандидатов будет представлен 31 марта, а сами выборы состоятся 15 мая.

Как ожидается, основная борьба на выборах развернется между действующим президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и альянсом левых партий, возглавляемых Кемалем Кылычдароглу.

Стоит отметить, что у Эрдогана в последнее время наблюдаются проблемы со здоровьем. В сети поползли слухи, что у турецкого лидера инфаркт, хотя его представители эту информацию опровергают.