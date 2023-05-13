Вплинути на росію: у ЄС назвали країну, яка може допомогти закінчити війну в Україні

Євросоюз переглядає свої відносини з Китаєм і вимагає від нього використати свій вплив на росію, щоб підштовхнути її піти з України

Високий представник Європейського союзу із зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель закликав Китай, який направив до Києва і москву "посередника" у переговорах, підштовхнути росію покинути територію України. Інакше відносини між Європейським Союзом і Пекіном ніколи не зможуть розвиватися нормально.

Про це Борель заявив на прес-конференції після неформальної зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Стокгольмі (Швеція).

"Ми закликаємо Китай як постійного члена Ради безпеки ООН вплинути на Росію, щоб вона зупинила цю війну і грати конструктивну роль у досягненні справедливого світу для України", – сказав він.

Боррель також надав європейським міністрам закордонних справ концептуальний документ про перегляд всього комплексу відносин між ЄС та Китаєм. Дипломати мають обговорити його.

Документ стосується різних сфер відносин з Пекіном, це і усунення дисбалансу торгівлі, і запобігання надмірній залежності ЄС від Китаю в ряді технологічних областей. Також йдеться про врегулювання існуючих розбіжностей, особливо у сфері прав людини. Крім того, концепція містить згадки про проблеми у сфері безпеки, включаючи ситуацію в Тайванській протоці та війну в Україні.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Європі вперше заговорили про введення санкцій проти Китаю за підтримку російського військово-промислового комплексу під час війни в Україні. Очікується, що обмеження стосуватимуться тих компаній, які продавали росіянам обладнання для зброї.