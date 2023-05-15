Якщо Ердоган програє у другому турі: експерт назвав два плюси для НАТО та США

Зміна влади у Туреччині може призвести до посилення Заходу

У разі перемоги на виборах у Туреччині опозиційного кандидата Кемаля Киличдароглу очікується активізація зближення Анкари із Заходом.

Як розповів у коментарі "Телеграфу" політолог-міжнародник Георгій Кухалейшвілі, прозахідні настрої панують у великих містах країни, на які у своїй виборчій кампанії орієнтувався Киличдароглу.

Це, за його словами, може прискорити процес вступу Швеції до НАТО, оскільки нинішній президент Туреччини Реджеп Ердоган блокує це рішення, вимагаючи видати турецьких дисидентів.

Також експерт не виключає, що після зміни влади може відбутися передача США купленого у росії комплексу С-400, а це сприятиме створенню більш прогресивних ракетних систем для стримування російської агресивної політики.

Водночас Кухалейшвілі зазначає, що зараз говорити про те, хто саме здобуде перемогу на виборах у Туреччині, поки що зарано.

Більше на цю тему читайте у матеріалі "Телеграф": Вибори президента Туреччини: який інтерес України і чого потрібно боятися кремлю

Нагадаємо, у Туреччині в неділю, 14 травня, пройшли президентські вибори, під час яких явного переможця визначено не було, оскільки для перемоги у першому турі кандидату треба набрати 50% голосів, а Ердоган зміг набрати лише 49,35%, у той час, як його опонент 45%. Попередньо відомо, що другий тур виборів відбудеться 28 травня.

Нагадаємо, раніше старший аналітик Центру дослідження сучасної Туреччини Євгенія Габер розповіла "Телеграфу", як зміниться політика Анкари щодо Києва та Москви залежно від перемоги чи поразки Ердогана.