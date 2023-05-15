Если Эрдоган проиграет во втором туре: эксперт назвал два плюса для НАТО и США
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Смена власти в Турции может привести к усилению Запада
В случае победы на выборах в Турции оппозиционного кандидата Кемаля Кылычдароглу можно ожидать активизации сближения Анкары с Западом.
Как рассказал в комментарии "Телеграфу" политолог-международник Георгий Кухалейшвили, прозападные настроения царят в крупных городах страны, на которые в своей избирательной кампании ориентировался Кылычдароглу.
Это, по его словам, может ускорить процесс вступления Швеции в НАТО, поскольку в настоящее время действующий президент Турции Реджеп Эрдоган блокирует это решение, требуя выдать турецких диссидентов.
Также эксперт не исключает, что после смены власти может произойти передача США купленного у россии комплекса С-400, а это будет способствовать созданию более прогрессивных ракетных систем для сдерживания российской агрессивной политики.
Вместе с тем Кухалейшвили отмечает, что в настоящее время говорить о том, кто именно одержит победу на выборах в Турции, пока рано.
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Напомним, в Турции в воскресенье, 14 мая, прошли президентские выборы во время которых явный победитель определен не был, поскольку для победы в первом туре кандидату надо набрать 50% голосов, а Эрдоган смог набрать лишь 49,35%, в то время как его оппонент 45%. Предварительно известно, что второй тур выборов пройдет 28 мая.
Напомним, ранее старший аналитик Центра исследования современной Турции Евгения Габер рассказала "Телеграфу", как изменится политика Анкары в отношении Киева и Москвы в зависимости от победы или поражения Эрдогана.