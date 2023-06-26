Двоголовий орел росії набув нового значення, путін не знає, як помре: що західні ЗМІ пишуть про заколот пригожина

Король виявився голим, глузують з путіна західні аналітики

Після захопливих вихідних зі спробою перевороту у росії, який закінчився швидше, ніж поп-корн в українців, наступним не менш хвилюючим питанням є — що ж буде далі. Західні медіа глузують зі слабкості колишнього мачо-диктатора та пророкують свої варіанти розвитку подій. Варіанти розходяться: неминучий крах його режиму, нова слабка росія у стилі дев'яностих, або навіть посилення репресій та оголошення воєнного стану.

"Телеграф" зібрав думки західних медіа про те, що ж відбуватиметься далі і які небезпеки матиме:

Bloomberg Opinion: путін — бракований товар

Після повстання "вагнерівців" путін — це як бракований товар, пише у колонці Андреас Клут. путін посіяв ідею свого безсилля в очах росіян і світу. Він перераховує усі помилки, які зробив російський диктатор.

путін став на крок блище до пенсії

Порівнявши спробу перевороту пригожина з подіями 1917 року путін провів паралель між собою та слабким для росіян царем Миколою II , пізніше страчений разом із сім’єю. Цим контекстом війну проти України він порівняв з програною росіянами Першою світовою (тобто і цю вони програють), привівши до висновку, що незабаром буде революція .

, пізніше страчений разом із сім’єю. Цим контекстом війну проти України він порівняв з програною росіянами Першою світовою (тобто і цю вони програють), привівши до висновку, що . Друга помилка — путін пообіцяв, що його відповідь "буде жорсткою". Мачо-розмова сильного чоловіка була лише розмовою, ніхто не покараний.

Телефонний дзвінко Лукашенку зробив падіння путіна ще більш принизливим.

"Нічого не вирішено. пригожин керує приватною армією, що вбиває та калічить заради прибутку, від Африки до Сирії та України. Він не з тих, хто йде на пенсію та грає в бінго. Незабаром він щось задумає", — прогнозує Клут.

А ось путін після ганебної втечі з москви, здається, став на крок ближче до виходу на пенсію.

BBC пожартувало про герб росії

московський кореспондент BBC Стів Розенберг звернув увагу на неоднозначні меседжі путіна, які викликали здивування та змінили уявлення про нього.

"Після хаосу на вихідних я починаю розуміти, чому національним символом росії є двоголовий орел: дві голови, що дивляться в різні боки", — пише Розенберг.

Президентський термін путіна закінчується наступного року тому, питанням залишається, чи зможуть російські еліти покладатися на володимира путіна до цього військового перевороту. Або ж їм варто подумати про когось нового.

CNN: Це лише початок

У рубриці CNN Opinion журналіст Девід Анделман пише, що може здаватися, що раптове закінчення перевороту пригожиним насправді не зовсім означає, що у росії все буде, як раніше:

"Ще більш монументальним було таке ж невисловлене, але навряд чи непомітне припущення, яке тепер майже стало реальністю, що король насправді голий. Тепер це знають всі", — пише CNN.

CNN вважає зміни у рф невідворотніми

путіну вдалося уникнути насильницького протистояння. Але він був змушений відмовитися від своєї обіцянки покарати заколотників, яку він зробив у загальнонаціональному ефірі.

Але наслідки можуть проявитися не одразу, а через деякий час:

путіну доводиться мати справу з тисячами солдатів. Як же тоді йому чи генералам переконати війська, що їм треба померти в Україні? Мало доказів того, що путін скине будь-кого зі своїх вищих генералів у найближчому майбутньому. Факти спростовують практично все, що сказав рутін. рф не виграє цю війну, а Україна стає тільки сильнішою. І поширюється страх, що путін може більше не бути сильною людиною, якою він зображував себе протягом двох десятиліть. Фокус зміщується на Україну та на те, як вона зможе використати цей шанс.

Чого має боятися путін

Аталітик Пітер Берген аналізує, чого боїться путін. Журналіст стверджує, що президент рф прекрасно знає частину історії про долю російських правителів, які були скинуті.

"путін не хоче йти шляхом Романових чи совєтів і віддасть перевагу комфортному відходу з життя у стилі Йосипа Сталіна, коли прийде час. Головним питанням буде: чи зможе він це зробити? І коротка відповідь: ніхто не знає, чи зможе він, включаючи самого путіна", — пише Берген.

The Washington Post: це небезпека для світу

Редакційна стаття The Washington Post робить акцент на тому, що приниження путіна означає нові небезпеки для росії та світу. Це поворотний момент у правлінні путіна. До повстання путін здавався непереможним, а тепер він принижений.

Зараз росія нагадує себе у дев'яностих, слабку державу, яка неспроможна себе захистити

"Це нагадує слабку росію 1990-х, неспроможну захистити себе від мародерів — слабку державу, яка створила основу для підйому путіна. Легенда, яку пропагував путін, стосується людини, яка ніколи не забуває образ, загнаного в кут пацюка, який завжди завдасть удару у відповідь, безжального колишнього офіцера КДБ, який мріє відновити імперію. У суботу він не був таким", — пише WP.

Вважалося, що путін має час на своєму боці та прагне замороження конфлікту. Але повстання пригожина може змінити і це. пригожин ставить під сумнів проголошені путіним цілі війни, це може сколихнути російську громадську думку.

Заколот може змінити цей настрій пасивності. Сприйняття путіна як сильної людини могло випаруватися так само швидко, як воно закріпилося в 1999 році. А розташування "вагнерівців" у Білорусі є ще однією невдачею для тих, хто прагне повалення лукашенка.

WP закликає США і союзників залишатися непохитними у підтримці України, а також зміцнити європейську оборону.

"Яка росія сидить на кордоні з Україною наступного тижня чи наступного року, зараз важко зрозуміти. Довгостроковий курс росії виглядає набагато менш певним, ніж кілька днів тому. Очевидно, що путін затрясся на своєму вічному троні, і це початок нової сторінки з новими ризиками та небезпеками", — підсумовує видання.

Politico про проблеми путіна

Видання Politico випустило цілу журнальну статтю про те, що світ дізнався про путіна та що це може означати у майбутньому. Деніел Фрід, колишній помічник держсекретаря США з питань Європи та Євразії, навиває росію дряхлою, а путіна — вразливим.

"Це не означає, що режим путіна завтра впаде", — пише Фрід, але визнає, що перед ним постали виклики показати, що путінізм означає щось інше, ніж хаос, невдала війна та слабкість.

Водночас Микола Соков із Vienna Center for Disarmament and Nonproliferation не очікує від цієї події жодного послаблення путіна і режиму. Насправді його підтримка серед військових може зрости — як з боку шойгу, так і з боку вищого керівництва.

Гендиректор Фонду США-Росія Метью Рожанскі прогнозує новий виток у бік тоталітаризму, посилення чисток у москві після заколоту, подвоєння мобілізації для війни в Україні та навіть оголошення воєнного стану. Все це, аби відвернути уваги від слабкості путіна та зробити війну сенсом боротьби за виживання самої росії.

Еріка Франц з Університету Мічигану теж вважає, що коли диктатори виживають у подібних публічних викликах, вони часто посилюють репресії і беруть участь у масштабних кампаніях, щоб показати свою силу. Але Україна може використати цю тріщину в броні путіна на свою користь.

The Council on Foreign Relations (CFR): очікуйте репресій

Експерт CFR Томас Грем є прихильником теорії про те, що заколот організував сам кремль, щоб надалі продемонструвати, що він готовий жорстоко розправитися з заколотниками, переконати їх відступити й утримати інших від приєднання до них, а також щоб заздалегідь виправдати жорсткі репресії.

Однак для цього кремлю доведеться відтягти більше ресурсів та уваги від війни у бік припинення внутрішнього бунту.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що ватажок приватної військової компанії "Вагнера" євген пригожин досі залишається під слідством у справі за спробу організації збройного заколоту в росії.