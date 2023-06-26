Двуглавый орел рф приобрел новое значение, путин не знает, как умрет: что западные СМИ пишут о мятеже пригожина

Король оказался голым, смеются над путином западные аналитики

После увлекательных выходных с попыткой переворота в россии, который закончился быстрее, чем поп-корн у украинцев, следующим не менее волнующим вопросом является что будет дальше. Западные медиа смеются над слабостью бывшего мачо-диктатора и предсказывают свои варианты развития событий. Варианты расходятся: неизбежный крах его режима, новая слабая россия в стиле девяностых или даже усиление репрессий и объявление военного положения.

"Телеграф" собрал мнения западных медиа, что же будет происходить дальше и какие опасности будет иметь:

Bloomberg Opinion: путин — бракованный товар

После восстания "вагнеровцев" путин — это как бракованный товар, пишет в колонке Андреас Клут. путин посеял идею своего бессилия в глазах россиян и мира. Он перечисляет все ошибки, которые совершил российский диктатор.

пути стал на шаг поближе к пенсии

Сравнив попытку переворота пригожина с событиями 1917 путин провел параллель между собой и слабым для россяин царем Николаем II , позже казненный вместе с семьей. Этим контекстом войну против Украины он сравнил с проигранной россиянами Первой мировой (то есть и эту они проиграют), приведя к выводу, что скоро будет революция .

, позже казненный вместе с семьей. Этим контекстом войну против Украины он сравнил с проигранной россиянами Первой мировой (то есть и эту они проиграют), приведя к выводу, что . Вторая ошибка — путин пообещал, что его ответ "будет жестким". Мачо-разговор сильного мужчины был только разговором, никто не наказан.

Телефонный звонок лукашенко сделал падение путина еще более унизительным.

"Ничего не решено. пригожин руководит частной армией, которая убивает и калечит ради прибыли, от Африки до Сирии и Украины. Он не из тех, кто уходит на пенсию и играет в бинго. Вскоре он что-нибудь задумает", — прогнозирует Клут.

А вот путин после позорного бегства из москвы, кажется, встал на шаг ближе к выходу на пенсию.

BBC пошутило о гербе россии

московский корреспондент BBC Стив Розенберг обратил внимание на неоднозначные месседжи путина, вызвавшие удивление и изменившие представления о нем.

"После хаоса на выходных я начинаю понимать, почему национальным символом россии является двуглавый орел: две головы, смотрящие в разные стороны", — пишет Розенберг.

Президентский срок путина истекает в следующем году назад, вопросом остается, смогут ли российские элиты полагаться на владимира путина как до этого военного переворота. Или же им стоит подумать о ком-то новом.

CNN: Это только начало

В рубрике CNN Opinion журналист Дэвид Анделман пишет, что внезапное окончание переворота пригожим на самом деле не совсем означает, что в россии все будет, как раньше.

"Еще более монументальным было такое же невысказанное, но вряд ли незаметное предположение, которое теперь почти стало реальностью, что король действительно голый. Теперь это знают все", — пишет CNN.

CNN считает изменения в рф неотвратимыми

путину удалось избежать насильственного противостояния. Но он был вынужден отказаться от своего обещания наказать мятежников, которое он совершил в общенациональном эфире.

Но последствия могут проявиться не сразу, а спустя некоторое время:

путину приходится иметь дело с тысячами солдат. Как же тогда ему или генералам убедить войска, что им нужно умереть в Украине? Мало доказательств того, что пути сбросят любого из своих высших генералов в ближайшем будущем. Факты опровергают практически все, что сказал рутин. россия не выигрывает эту войну, а Украина становится только сильнее. И распространяется страх, что путин может больше не быть сильным человеком, которым он изображал себя в течение двух десятилетий. Фокус смещается на Украину и то, как она сможет использовать этот шанс.

Чего должно бояться путин

Аталитик Питер Берген анализирует, чего боится путин. Журналист утверждает, что президент россии прекрасно знает часть истории о судьбе российских правителей, которые были свергнуты.

"путин не хочет идти по пути Романовых или советов и предпочтет комфортный уход из жизни в стиле Иосифа Сталина, когда придет время. Главным вопросом будет: сможет ли он это сделать? И короткий ответ: никто не знает, сможет ли он, включая самого путина", — пишет Берген.

The Washington Post: это опасность для мира

Редакционная статья The Washington Post делает акцент на том, что унижение путина означает новые опасности для россии и мира. Это поворотный момент в правлении путина. До восстания путин казался непобедимым, а теперь он унижен.

Сейчас россия напоминает себя в девяностых, слабое государство, которое не может себя защитить

"Это напоминает слабую россию 1990-х, неспособную защитить себя от мародеров — слабое государство, создавшее основу для подъема путина. Легенда, пропагандированная путиным, касается человека, никогда не забывающего обид, загнанной в угол крысы, которая всегда нанесет удар в ответ, безжалостного бывшего офицера КГБ, мечтающего восстановить империю. В субботу он не был таким", — пишет WP.

Считалось, что у путина время на своей стороне и стремится заморозить конфликт. Но восстание пригожина может изменить и это. пригожин ставит под колебание провозглашенные путиным цели войны, это может всколыхнуть российское публичное мировоззрение.

Мятеж может изменить это настроение пассивности. Восприятие путина как сильного человека могло испариться так же быстро, как оно закрепилось в 1999 году. А расположение "вагнеровцев" в Беларуси является еще одной неудачей для тех, кто стремится к свержению лукашенко.

WP призывает США и союзников оставаться непоколебимыми в поддержке Украины, а также укрепить европейскую оборону.

"Какая россия будет на границе с Украиной на следующей неделе или следующем году, сейчас трудно понять. Долгосрочный курс россии выглядит гораздо менее определенным, чем несколько дней назад. Очевидно, что пути затрясся на своем вечном троне, и это начало новой страницы с новыми рисками и опасностями", — заключает издание.

Politico о проблемах путина

Издание Politico выпустило целую журнальную статью, что мир узнал о путине и что это может означать в будущем. Дэниел Фрид, бывший помощник госсекретаря США по Европе и Евразии, навивает россию дряхлой, а путина — уязвимым.

"Это не значит, что режим путина завтра упадет", — пишет Фрид, но признает, что перед ним встали вызовы показать, что путинизм означает нечто иное, чем хаос, неудачная война и слабость.

В то же время, Николай Соков из Vienna Center for Disarmament and Nonproliferation не ожидает от этого события никакого ослабления путина и режима. На самом деле, его поддержка среди военных может возрасти — как со стороны шойгу, так и со стороны высшего руководства.

Гендиректор Фонда США-россия Мэтью Рожански прогнозирует новый виток в сторону тоталитаризма, усиление чисток в Москве после мятежа, удвоение мобилизации для войны в Украине и даже объявление военного положения. Все это, чтобы отвлечь внимание от слабости путина и сделать войну смыслом борьбы за выживание самой россии.

Эрика Франц из Мичиганского университета тоже считает, что когда диктаторы выживают в подобных публичных вызовах, они часто усиливают репрессии и участвуют в масштабных кампаниях, чтобы показать свою силу. Но Украина может использовать эту трещину в броне путина в свою пользу.

The Council on Foreign Relations (CFR): ждите репрессий

Эксперт CFR Томас Грэм является сторонником теории, что мятеж организовал сам кремль, чтобы в дальнейшем продемонстрировать, что он готов жестоко расправиться с мятежниками, убедить их отступить и удержать других от присоединения к ним, а также заранее оправдать жесткие репрессии.

Однако для этого кремлю придется отвлечь больше ресурсов и внимания от войны в сторону прекращения внутреннего бунта.

Ранее "Телеграф" сообщал, что главарь частной военной компании "Вагнера" евгений пригожин до сих пор остается под следствием по делу за попытку организации вооруженного мятежа в россии.