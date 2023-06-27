Серж Лифар. Киянин, який відродив французький балет
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"Телеграф" розповідає цікаві факти про Україну, її історію та особистостей, які ви могли не знати
Киянин Серж Лифар був одним із найвидатніших артистів балету XX ст. За тридцятирічний період роботи в Гранд-Опера збагатив її репертуар. Заснував новий напрямок в балеті — "неокласицизм".
Лифар почав займатися танцями у 17 років, що не завадило йому довести свою майстерність та згодом стати одним з кращих учнів "Школи рухів Броніслави Ніжинської". У 1922 році Ніжинська емігрувала до Парижа, а через рік вона запросила до трупи своїх найкращих учнів, серед яких опинився і Серж Лифар. Там він навчався у італійця Енріке Чекетті та інших іменитих балетмейстерів. Лифар тріумфує в балетах "Блудний син", "Аполлон Мусагет" та "Жар-птиця", отримує високу похвалу самого Дягілєва і скоро перетворюється на головну зірку трупи.
У 1929 році 24-річному Лифарю запропонували очолити балетну трупу "Гранд-Опера". За цей час він відновив колишню славу французького балету і реформував його, ставши засновником нового напрямку в балеті — "неокласицизму". Лифар був відомий своїм інноваційним підходом до балету, відмінним від класичних традицій. Він ввів нові рухи, експериментував з музикою та візуальними ефектами, інтегруючи різні стилі та жанри у своїх виставах. Його хореографії відзначалися сильною емоційною виразністю та глибоким внутрішнім змістом.
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