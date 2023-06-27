Серж Лифар. Киянин, який відродив французький балет

"Телеграф" розповідає цікаві факти про Україну, її історію та особистостей, які ви могли не знати

Киянин Серж Лифар був одним із найвидатніших артистів балету XX ст. За тридцятирічний період роботи в Гранд-Опера збагатив її репертуар. Заснував новий напрямок в балеті — "неокласицизм".

Лифар почав займатися танцями у 17 років, що не завадило йому довести свою майстерність та згодом стати одним з кращих учнів "Школи рухів Броніслави Ніжинської". У 1922 році Ніжинська емігрувала до Парижа, а через рік вона запросила до трупи своїх найкращих учнів, серед яких опинився і Серж Лифар. Там він навчався у італійця Енріке Чекетті та інших іменитих балетмейстерів. Лифар тріумфує в балетах "Блудний син", "Аполлон Мусагет" та "Жар-птиця", отримує високу похвалу самого Дягілєва і скоро перетворюється на головну зірку трупи.

У 1929 році 24-річному Лифарю запропонували очолити балетну трупу "Гранд-Опера". За цей час він відновив колишню славу французького балету і реформував його, ставши засновником нового напрямку в балеті — "неокласицизму". Лифар був відомий своїм інноваційним підходом до балету, відмінним від класичних традицій. Він ввів нові рухи, експериментував з музикою та візуальними ефектами, інтегруючи різні стилі та жанри у своїх виставах. Його хореографії відзначалися сильною емоційною виразністю та глибоким внутрішнім змістом.

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