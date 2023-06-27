Серж Лифарь. Киевлянин, возродивший французский балет

"Телеграф" рассказывает интересные факты об Украине, ее истории и личностях, которые вы могли не знать

Киевлянин Серж Лифарь был одним из самых выдающихся артистов балета XX в. За тридцатилетний период работы у Гранд-Опера обогатил ее репертуар. Основало новое направление в балете — "неоклассицизм".

Лифарь начал заниматься танцами в 17 лет, что не помешало ему доказать свое мастерство и впоследствии стать одним из лучших учеников "Школы движений Брониславы Нежинской". В 1922 году Нежинская эмигрировала в Париж, а через год она пригласила в труппу своих лучших учеников, среди которых оказался и Серж Лифарь. Там он учился у итальянца Энрике Чекетти и других знаменитых балетмейстеров. Лифарь торжествует в балетах "Блудный сын", "Аполлон Мусагет" и "Жар-птица", получает высокую похвалу самого Дягилева и скоро превращается в главную звезду труппы.

В 1929 году 24-летнему Лифарю предложили возглавить балетную труппу "Гранд-Опера". За это время он восстановил былую славу французского балета и реформировал его, став основателем нового направления в балете — "неоклассицизма". Лифарь был известен своим инновационным подходом к балету, отличным от классических традиций. Он ввел новые движения, экспериментировал с музыкой и визуальными эффектами, интегрируя разные стили и жанры в своих спектаклях. Его хореографии отличались сильной эмоциональной выразительностью и глубоким внутренним содержанием.

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