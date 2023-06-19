Забытая легенда. Первый украинский пилот Левко Мациевич

"Телеграф" рассказывает интересные факты об Украине, ее истории и личностях, которые вы могли не знать

Первым авиапилотом среди украинцев был морской офицер Мациевич из Александровки Кировоградской области. Он погиб во время одного из полетов, став первым в российской империи, положившим жизнь на алтарь развития авиации. В честь украинца даже назвали площадь в Петербурге, а его смерть воспел поэт Александр Блок.

В студенческие годы Мациевич участвовал в выступлениях против царского режима, за что был отчислен из Харьковского технологического института и сослан под полицейский надзор в Севастополь. На службе в Крыму Мациевич проявил себя талантливым инженером, участвовал в строительстве крейсера "Очаков", броненосца "Иоанн Златоуст", подготовил проекты противоминных заграждений, противоторпедной защиты кораблей, разработал проект авианосца, броненосных крейсеров.

Капитан Левко Мациевич строил Черноморский флот, разрабатывал подлодки и авианосцы, стал одним из первых летчиков российской империи и основал Революционную Украинскую партию.

Его гибель была связана с испытанием самолетов: Осенью 1910 Мациевич принял участие во Всероссийском празднике воздухоплавания в Петербурге. На следующий день произошла трагедия – на высоте около 400 метров лопнули проволочные растяжки, самолет развалился в воздухе, а пилот выпал из него и разбился. Мациевич стал первым пилотом Российской империи, погибшим в авиакатастрофе.

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