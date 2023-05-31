"Дивлюсь я на небо та й думку гадаю". Первая песня, прозвучавшая в космосе

"Телеграф" рассказывает интересные факты об Украине, ее истории и личностях, которые вы могли не знать

Космонавт Павел Попович во время своего полета в космос на борту корабля "Восток-4" в 1962 году спел песню "Дивлюсь я на небо та й думку гадаю". Таким образом, украинская песня стала первой, которую когда-либо исполняли в космосе.

Известно, что Попович эту песню попросил исполнить конструктор Сергей Королев. Причем Попович немного актуализировал текст народной песни и спел: "…и вот я сокол, и вот я летаю!".

Интересно, что есть также рассказы, согласно которым после возвращения на Землю Поповича спрашивали, почему украинские песни так печальны. Он отвечал, что именно его народ первым отражал атаки чужеземных войск и всегда защищался от захватчиков. Так что ему было не до "Малинки-Калинки".

Дальше идею музыки в космосе подхватили другие астронавты. Первыми музыкальными инструментами, на которых играли в космосе, были губные гармошки, привезенные американскими астронавтами Уолли Ширром и Томасом Стаффордом. Инструменты были "контрабандой" провезены на борт без ведома НАСА.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что на Луну летают траекторией, которую рассчитал украинец Юрий Кондратюк. Так называемая "трасса Кондратюка" или еще "трасса улитки" охватывает вертикальный старт и использование сопротивления атмосферы для приземления.