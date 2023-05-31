"Дивлюсь я на небо та й думку гадаю". Перша пісня, яка пролунала у космосі

"Телеграф" розповідає цікаві факти про Україну, її історію та особистостей, які ви могли не знати

Космонавт Павло Попович під час свого польоту у космос на борту корабля "Восток-4" у 1962-го році заспівав пісню "Дивлюсь я на небо та й думку гадаю". Таким чином українська пісня стала першою, яку коли-небудь виконували у космосі.

Відомо, що Поповича цю пісню попросив виконати конструктор Сергій Корольов. Причому Попович причому трішки актуалізував текст народної пісні і заспівав: "… ось я сокіл, і ось я літаю!".

Цікаво, що є також розповіді, згідно з якими після повернення на Землю Поповича запитували, чому українські пісні такі сумні. Той відповідав, що саме його народ першим відбивав атаки чужоземних військ і завжди захищався від загарбників. Тож йому було не до "Малинки-Калинки".

Далі ідею музики у космосі підхопили інші астронавти. Першими музичними інструментами, на яких грали в космосі, були губні гармошки, які везли американські астронавти Воллі Шірра та Томас Стаффорд. Інструменти були "контрабандою" провезені на борт без відома НАСА.

Раніше "Телеграф" розповідав, що на Місяць літають траєкторією, яку розрахував українець Юрій Кондратюк. Так звана "траса Кондратюка" або ще "траса равлика" охоплює вертикальний старт і використання опору атмосфери для приземлення.