Забута легенда. Перший український пілот Левко Мацієвич

"Телеграф" розповідає цікаві факти про Україну, її історію та особистостей, які ви могли не знати

Першим авіапілотом серед українців був морський офіцер Мацієвич з Олександрівки, що на Кіровоградщині. Він загинув під час одного з польотів, ставши першим у російській імперії, хто поклав життя на вівтар розвитку авіації. На честь українця навіть назвали площу у Петербурзі, а його смерть оспівав поет Олександр Блок.

У студентські роки Мацієвич брав участь у виступах проти царського режиму, за що його відрахували із Харківського технологічного інституту та заслали під поліцейський нагляд до Севастополя. На службі в Криму Мацієвич виявив себе талановитим інженером, брав участь у будівництві крейсера "Очаків", броненосця "Іван Золотоустий", підготував проєкти протимінних загороджень, протиторпедного захисту кораблів, розробив проєкт авіаносця, броненосного крейсера, 14 проєктів підводних човнів.

Капітан Левко Мацієвич будував Чорноморський флот, розробляв підводні човни і авіаносці, став одним із перших льотчиків російської імперії і заснував Революційну Українську партію.

Його загибель була пов'язана із випробуванням літаків: Восени 1910 року Мацієвич взяв участь у Всеросійському святі повітроплавання у Петербурзі. Наступного дня сталася трагедія – на висоті близько 400 метрів лопнули дротяні розтяжки, літак розвалився у повітрі, а пілот випав із нього та розбився. Мацієвич став першим пілотом Російської імперії, який загинув у авіакатастрофі.

Раніше "Телеграф" розповідав, як одесит висунув теорію "місцевого імунітету", яка збагатила медицину.