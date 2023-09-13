Ляпас для росії: Данія розгорнула в аеропорту заступника міністра рф

Російський чиновник їхав на конференцію ВООЗ

Данія не пустила до країни заступника міністра охорони здоров'я Росії Олега Салагая. Чиновника розгорнули в аеропорту Копенгагена.

Заступник міністра росії прямував на конференцію Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ). Подробиці інциденту повідомило видання Politico.

Конференція ВООЗ триває у Копенгагені з 12 по 14 вересня. Вона має статус регіональної зустрічі, і проводиться за темою "застосування поведінкових та культурних знань для охорони здоров'я".

"Статс-секретар, заступник міністра охорони здоров'я О. Салагай мав відвідати цей захід. Однак в аеропорту "Каструп" йому було відмовлено у в'їзді до Данії", — заявило посольство росії в Данії. У відомстві засудили рішення датських прикордонників та наполягають на вибаченні від влади Данії.

Відмова нібито сталася на фоні суперечки між Данією та росією щодо кількості посадових осіб, які працюють у посольствах обох держав. За даними місцевих ЗМІ, у Міністерстві закордонних справ Данії розпочали розслідування інциденту.

Нагадаємо, МЗС Данії 1 вересня вимагало від посла росії Володимира Барбіна скоротити штат. Кількість дипломатів та персоналу має відповідати числу співробітників датського посольства у москві. Дедлайн зі звільнення персоналу – 29 вересня.

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