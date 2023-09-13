Пощечина для россии: Дания развернула в аэропорту замминистра рф

Российский чиновник ехал на конференцию ВОЗ

Дания не пустила в страну заместителя министра здравоохранения россии Олега Салагая. Чиновника развернули в аэропорту Копенгагена.

Замминистр рф направлялся на конференцию Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Подробности инцидента сообщило издание Politico.

Конференция ВОЗ проходит в Копенгагене с 12 по 14 сентября. Она носит статус региональной встречей, и проводится по теме "применение поведенческих и культурных знаний для здравоохранения".

"Статс-секретарь, заместитель министра здравоохранения О. Салагай должен был посетить это мероприятие. Однако в аэропорту "Каструп" ему было отказано во въезде в Данию", – заявило посольство россии в Дании. В ведомстве осудили решение датских пограничников и потребовали извинений от властей Дании.

Отказ якобы произошел на фоне спора между Данией и россией по количеству должностных лиц, работающих в посольствах друг друга. По данным местных СМИ, в Министерстве иностранных дел Дании начали расследование инцидента.

Напомним, МИД Дании 1 сентября потребовал от посла россии Владимира Барбина сократить штат. Количество дипломатов и персонала должно соответствовать числу сотрудников датского посольства в москве. Дедлайн по увольнению персонала – 29 сентября.

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