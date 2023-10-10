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Війна в Ізраїлі: нові деталі про вбитих іноземців та ситуацію біля кордону Гази

Автор
Анастасія Мокрик Анастасія Мокрик
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Стало відомо про нові жертви серед іноземців Новина оновлена 10 жовтня 2023, 09:15
Стало відомо про нові жертви серед іноземців. Фото Соцмережі

Невелика кількість терористів ХАМАС все ще ховається на території Ізраїлю

Ізраїльські військові відновили контроль над кордоном Гази після того, як терористи ХАМАС підірвали дільниці прикордонного паркану під час нападу у суботу, 7 жовтня. Наразі цю територію мінують.

Таку заяву здав представник Армії оборони Ізраїлю контр-адмірал Даніель Хагарі. Про це пише The times of Israel.

"За останню добу жоден терорист не проник через паркан", — сказав він у розмові з журналістами.

Хагарі також підкреслив, що наразі інженерно-бойові війська займаються мінуванням територій біля дірок у паркані. При цьому, за оцінками ЦАХАЛу, невелика кількість терористів ХАМАС все ще ховається на території Ізраїлю.

У той же час міністр закордонних справ Аргентини Сантьяго Каф’єро повідомляє, що в числі вбитих в результаті атаки бойовиків ХАМАС виявилися також сім громадян Аргентини і ще до 15-ти зникли безвісти. Про це пише The times of Israel.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що прем’єр країни Біньямін Нетаньяху у розмові з президентом США Джо Байденом обіцяв розпочати наземну операцію у Секторі Газа. При цьому він додав, що жодних переговорів із терористами він не вестиме.

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#Ізраїль #Жертви #ХАМАС #Війна #Загиблі