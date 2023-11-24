Після перемоги "ультраправих" в Нідерландах люди вийшли на протести (відео)

Люди кажуть, що з новим президентом не почуваються у безпеці

У Нідерландах у місті Утрехт в четвер, 23 листопада, близько 1000 людей вийшли на акцію протесту проти приголомшливої перемоги ультраправого Герта Вілдерса на виборах. Політик є євроскептиком і у своїй програмі запропонував провести референдум про вихід з ЄС.

Окрім того, в Амстердамі був антифашистський марш. Про це повідомило агентство AFP.

За словами організаторів, члени лівих партій Утрехта організували протест, "щоб показати нідерландцям, що ми ніколи не залишаємо нікого в біді і боремося за права кожного".

За словами Джуді Караджолі, 25-річна студентка факультету журналістики з Сирії, успіх Вілдерса на виборах викликав у неї "великий страх, тому що його Партія свободи (PVV) є відверто расистською партією, яка хоче "деісламізувати" країну".

Дівчина розповіла, що багато її друзів – біженці з посвідкою на проживання, які тепер побоюються за своє майбутнє. Тут слід зазначити, що новий народний обранець раніше запропонував закрити кордони для біженців. Крім того, він хотів заборонити мусульманські школи та мечеті в країні.

У маніфесті партії PVV сказано, що такі дозволи повинні бути скасовані, тому що "деякі райони Сирії зараз безпечні".

"Я сама родом з Сирії, тому знаю, як це – тікати від війни в безпечну країну, але зараз я більше не відчуваю себе в безпеці, тому що відчуваю, що велика кількість нідерландців хочуть, щоб ми пішли", – сказала вона в інтерв'ю AFP.

Нагадаємо, антиєвропейська ультраправа "Партія свободи" (PVV) на чолі з Гертом Вілдерсом, який не підтримує подальшу передачу зброї Україні, здобуває перемогу з величезним відривом від опонентів. Політична сила отримала 37 місць у парламенті на виборах 22 листопада, що є найбільшим представництвом серед усіх політсил.

Слід зазначити що Вілдерс – прихильник політики угорського прем’єра Віктора Орбана. Він відкрито виступає проти ЄС, закликаючи Нідерланди контролювати кордони, значно скоротити свої виплати Союзу та блокувати приєднання будь-яких нових членів.

Він також неодноразово заявляв, що Нідерланди повинні припинити постачати зброю Україні, кажучи, що зброя потрібна їм для захисту.

Детальніше про вибори в Нідерландах читайте у статті "Телеграфу" "Любитель котів та противник допомоги Україні. Що відомо про потенційного прем'єра Нідерландів"

Раніше "Телеграф" повідомив, що у ЄС пояснили, чому Орбан блокує допомогу Україні.