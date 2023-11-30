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У Фінляндії побудували найбільший лайнер світу: що про нього відомо

Автор
Антон Корж Антон Корж
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Icon of the Seas має 20 палуб та може брати 7600 пасажирів Новина оновлена 30 листопада 2023, 00:07
Icon of the Seas має 20 палуб та може брати 7600 пасажирів. Фото royalcaribbeanpresscenter.com

Icon of the Seas став найбільшим у світі суперлайнером та одним з найбільших кораблів

Фінська кораблебудівна компанія Meyer Turku повністю завершила будівництво найбільшого у світі круїзного лайнера Icon of the Seas ("Ікона морів"). Перші круїзи лайнер розпочне вже у січні 2024 року.

Про це сказано в офіційному пресрелізі американської компанії Royal Caribbean International, яка є замовником судна. Зазначається, що будівництво суперлайнера зайняло 900 днів.

"Icon of the Seas – найбільший у світі, але перш за все найсучасніший у світі круїзний лайнер. Разом з Royal Caribbean ми поставили високу планку з дизайну, технологій, безпеки та зниження енергоспоживання. Я безмірно пишаюся всіма, хто брав участь у цьому проєкті" – заявив генеральний директор Meyer Turku Тім Меєр.

Суперлайнер почне круїзні рейси з міста Майамі, перший рейс відбудеться наприкінці січня 2024 року. Екіпаж суперлайнера складає 2350 осіб, він може взяти на борт від 5610 до 7600 пасажирів.

Валова місткість Icon of the Seas – 250 800 тонн, що робить його одним з найбільших кораблів у всьому світі. Для порівняння, попередній найбільший корабль у світі, Harmony of the Seas – теж суперлайнер компанії Royal Caribbean International – мав валову місткість трохи більшу за 226 000 тонн. Icon of the Seas рухається завдяки шести двигунам фінського виробництва сумарною потужністю 67500 кВт.

Розміри у суперлайнера теж вражають: він має 20 палуб з сімома басейнами та шістьма водними гірками. За даними компанії, на його борту також розташований підвісний басейн, а також найбільші у світі звичайний басейн та водна гірка.

royalcaribbeanpresscenter.com
royalcaribbeanpresscenter.com

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#Icon of the Seas #суперлайнер