У Фінляндії побудували найбільший лайнер світу: що про нього відомо

Icon of the Seas став найбільшим у світі суперлайнером та одним з найбільших кораблів

Фінська кораблебудівна компанія Meyer Turku повністю завершила будівництво найбільшого у світі круїзного лайнера Icon of the Seas ("Ікона морів"). Перші круїзи лайнер розпочне вже у січні 2024 року.

Про це сказано в офіційному пресрелізі американської компанії Royal Caribbean International, яка є замовником судна. Зазначається, що будівництво суперлайнера зайняло 900 днів.

"Icon of the Seas – найбільший у світі, але перш за все найсучасніший у світі круїзний лайнер. Разом з Royal Caribbean ми поставили високу планку з дизайну, технологій, безпеки та зниження енергоспоживання. Я безмірно пишаюся всіма, хто брав участь у цьому проєкті" – заявив генеральний директор Meyer Turku Тім Меєр.

Суперлайнер почне круїзні рейси з міста Майамі, перший рейс відбудеться наприкінці січня 2024 року. Екіпаж суперлайнера складає 2350 осіб, він може взяти на борт від 5610 до 7600 пасажирів.

Валова місткість Icon of the Seas – 250 800 тонн, що робить його одним з найбільших кораблів у всьому світі. Для порівняння, попередній найбільший корабль у світі, Harmony of the Seas – теж суперлайнер компанії Royal Caribbean International – мав валову місткість трохи більшу за 226 000 тонн. Icon of the Seas рухається завдяки шести двигунам фінського виробництва сумарною потужністю 67500 кВт.

Розміри у суперлайнера теж вражають: він має 20 палуб з сімома басейнами та шістьма водними гірками. За даними компанії, на його борту також розташований підвісний басейн, а також найбільші у світі звичайний басейн та водна гірка.

