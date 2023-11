В Финляндии построили самый большой лайнер мира: что о нем известно

Icon of the Seas стал самым большим в мире суперлайнером и одним из самых больших кораблей

Финская кораблестроительная компания Meyer Turku завершила строительство крупнейшего в мире круизного лайнера Icon of the Seas ("Икона морей"). Первый круиз лайнер начнет уже в январе 2024 года.

Об этом говорится в официальном пресс-релизе американской компании Royal Caribbean International, которая является заказчиком судна. Строительство суперлайнера заняло 900 дней.

"Icon of the Seas – самый большой в мире, но прежде всего самый современный в мире круизный лайнер. Вместе с Royal Caribbean мы поставили высокую планку по дизайну, технологиям, безопасности и снижению энергопотребления. Я безмерно горжусь всеми, кто участвовал в этом проекте" – заявил генеральный директор Meyer Turku Тим Мейер.

Суперлайнер начнет круизные рейсы из Майами, первый рейс состоится в конце января 2024 года. Экипаж суперлайнера составляет 2350 человек, он может взять на борт от 5610 до 7600 пассажиров.

Валовая емкость Icon of the Seas – 250 800 тонн, что делает его одним из самых больших кораблей во всем мире. Для сравнения, предыдущий крупнейший корабль в мире, Harmony of the Seas – тоже суперлайнер компании Royal Caribbean International – имел валовую емкость чуть более 226 000 тонн. Icon of the Seas движется благодаря шести двигателям финского производства суммарной мощностью 67 500 кВт.

Размеры у суперлайнера тоже впечатляют: у него 20 палуб с семью бассейнами и шестью водными горками. По данным компании, на его борту также расположен подвесной бассейн, а также крупнейшие в мире обычный бассейн и водная горка.

