У берегов Турции разорвало на две части сухогруз, шедший из Украины: подробности (видео)

Команда корабля не пострадала

У берегов Турции произошло кораблекрушение. Предварительно, затонул сухогруз, который вышел из Одессы.

Об этом сообщает агентство "Анадолу". По информации журналистов, инцидент произошел в порту в порту Эрегли, где судно стояло на якоре. В какой-то момент из-за сильного шторма оно просто раскололось на две части. При этом, дрейфовавшая к берегу часть корабля ударилась о бетонные стены порта и повредила амфитеатр на берегу.

После сообщения о происшествии в этот район были отправлены катер береговой охраны и пожарные расчеты. Спасателям удалось эвакуировать всех членов экипажа (13 человек). Сейчас их здоровью ничего не угрожает.

По данным губернатора Зонгулдака (область, где находится порт) Османа Хаджибекташоглу, сухогруз ходил под флагом Камеруна и носил название "Паллада".

Стоит отметить, что, согласно информации мониторинговых сайтов, корабль с названием "Паллада", который ходит под флагом Камеруна, вышел 3 ноября из Одессы.

Напомним, ранее мы писали о том, что россия ударила ракетой по иностранному гражданскому судну возле Одессы.