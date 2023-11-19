Біля берегів Туреччини розірвало на дві частини суховантаж, що йшов з України: подробиці (відео)

Команда корабля не постраждала

Біля берегів Туреччини сталася аварія корабля. Попередньо затонув суховантаж, який вийшов з Одеси.

Про це повідомляє агентство "Анадолу". За інформацією журналістів, інцидент стався в порту в Ереглі, де судно стояло на якорі. У якийсь момент через сильний шторм воно просто розкололося на дві частини. При цьому частина корабля, що дрейфувала до берега, вдарилася об бетонні стіни порту і пошкодила амфітеатр на березі.

Після повідомлення про подію до цього району було відправлено катер берегової охорони та пожежні розрахунки. Рятувальникам вдалося евакуювати всіх членів екіпажу (13 людей). Нині їхньому здоров’ю нічого не загрожує.

За даними губернатора Зонгулдака (область, де знаходиться порт) Османа Хаджібекташоглу, суховантажне судно ходило під прапором Камеруну і носило назву "Паллада".

Варто зазначити, що, згідно з інформацією моніторингових сайтів, корабель під назвою "Паллада", що ходить під прапором Камеруну, вийшов 3 листопада з Одеси.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що росія вдарила ракетою по іноземному цивільному судну біля Одеси.