росія готується до конфлікту з НАТО: ексміністр розповів, яким він може бути

рф готова й надалі підіймати ставки

Деякі західні аналітики впевнені, що росія нападе на НАТО, якщо дати їй поновити втрати в Україні. І такий сценарій цілком імовірний, вважає міністр закордонних справ України у 2014-2019 роках Павло Клімкін.

Таку думку він висловив, коментуючи заяви заступника міністра закордонних справ росії сергія рябкова, що країна-агресор готова до збройного конфлікту з Альянсом, в інтерв’ю OBOZ.UA. На його думку, є низка ознак, які підтверджують це, проте наразі такі заяви скоріше підняття ставок з боку рф.

"Це не залежить від заяв рябкова чи когось іншого, оскільки система ухвалення рішень у росії є абсолютно іншою. Він просто озвучує якісь сигнали, які сто відсотків не є випадковими, але станом на сьогодні це є просто підняттям ставок. Частиною цього є ядерні навчання, розгортання нових систем, вкладання майже 10% ВВП у військові потреби. Це по-перше", — пояснив Клімкін.

Другий важливий момент, за його словами, полягає в тому, що росія готова й надалі підіймати ставки. Вона розуміє, що сьогодні це для неї єдиний варіант. І на Заході цю загрозу сприймають серйозно.

"А скільки для цього потрібно часу? Цього вам ніхто не скаже. Моделювання – це доволі кепська справа. Але те, що вони віддають 10% ВВП на військові потреби, означає, що вони готуються до якихось варіантів конфлікту – чи то військового, чи то гібридного – із Заходом. Ви прекрасно знаєте: в Кремлі вважають, що вони ведуть війну не з Україною, а із Заходом. При цьому ми є фактично частиною Заходу. Тому якщо відповідати коротко – так, такий конфлікт я не виключаю", — резюмував ексміністр.

Нагадаємо, колишній державний секретар США Майк Помпео зробив прогноз, чи буде Україна в НАТО. Він вважає, що головним чинником є недопущення повтору російського вторгнення в майбутньому.

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