россия готовится к конфликту с НАТО: экс-министр рассказал, каким он может быть

рф готова и дальше поднимать ставки

Некоторые западные аналитики уверены, что россия нападет на НАТО, если дать ей восстановить потери в Украине. И такой сценарий вполне вероятен, считает министр иностранных дел Украины в 2014-2019 годах Павел Климкин.

Такое мнение он высказал в интервью OBOZ.UA, комментируя заявления заместителя министра иностранных дел рф сергея рябкова, что страна-агрессор готова к вооруженному конфликту с Альянсом. По его мнению, есть ряд признаков, которые подтверждают это, однако на данный момент такие заявления скорее поднятие ставок со стороны россии.

"Это не зависит от заявлений рябкова или кого-то другого, поскольку система принятия решений в России совершенно другая. Он просто озвучивает какие-то сигналы, которые сто процентов не случайны, но по состоянию на сегодня это просто поднятие ставок. Частью этого являются ядерные учения, развертывание новых систем, вложение почти 10% ВВП в военные нужды. Это первое", — пояснил Климкин.

Второй важный момент, по его словам, заключается в том, что россия готова и дальше поднимать ставки. Она понимает, что на сегодняшний день это для нее единственный вариант. И на Западе эту угрозу воспринимают серьезно.

"А сколько для этого нужно времени? Этого вам никто не скажет. Моделирование – это довольно скверное дело. Но то, что они отдают 10% ВВП на военные нужды, означает, что они готовятся к каким-то вариантам конфликта – будь то военному или гибридному – с Западом. Вы прекрасно знаете: в кремле считают, что они ведут войну не с Украиной, а с Западом. При этом мы являемся фактически частью Запада. Поэтому если отвечать кратко – да, такой конфликт я не исключаю", — резюмировал экс-министр.

Напомним, бывший государственный секретарь США Майк Помпео сделал прогноз, будет ли Украина в НАТО. Он считает, что главный фактор — недопущение повтора российского вторжения в будущем.

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