Ракета залетіла до Польщі під час масованого удару по Україні: Дуда скликав термінову нараду

Радари системи протиповітряної оборони помітили невідомий об’єкт, але незабаром він зник з радарів

Вранці у п’ятницю, 29 грудня 2023 року, до повітряного простору Польщі з території України увійшов невідомий об’єкт. Це сталося під час масованої ракетної атаки по українських містах.

Система протиповітряної оборони (ППО) Польщі помітила невідомий об’єкт і супроводжувала його, доки той не зник із радарів. Про це Оперативне командування Війська Польського повідомляє у соцмережі Х.

"Вранці невідомий повітряний об’єкт увійшов до повітряного простору Республіки Польща з боку кордону з Україною і з моменту перетину кордону до зникнення сигналу спостерігався радарами системи ППО країни", — йдеться у повідомленні.

Місце, де впала ракета

Згодом стало відомо, що це була ракета. Вона впала у місті Вожучин-Цукровня (Томашувський повіт). Без жертв. В Оперативному командуванні Війська Польського підтвердили цю інформацію, повідомляє Telewizja Republika. Нагадаємо, що торік на територію Польщі також зайшла ракета.

Дуда скликав термінову нараду

Президент Польщі Анджей Дуда скликав термінову нараду через ракету, що впала на території країни. У Канцелярії польського лідера повідомили, що зустріч розпочнеться о 13:00. Її проведуть у Бюро національної безпеки.

Польський лідер скликав термінову нараду через ракету

Анджей Дуда вранці вже поговорив телефоном із головою Міністерства національної оборони Владиславом Косиняком-Камишем. На нараді також будуть присутні начальник Генерального штабу Війська Польського генерал Веслав Кукула та командувач Оперативного штабу Командування Збройними Силами генерал-майор Мацей Кліш.

Нагадаємо, що вранці 29 грудня Росія масово обстріляла міста України. Вибухи лунали у Києві, Дніпрі, Харкові, Запоріжжі, Одесі, Львові та інших населених пунктах. Є жертви, багато поранених. Загалом ворог випустив 158 ракет і дронів.

"Телеграф" раніше опублікував фоторепортаж із Києва після ракетного обстрілу. Столиця усіяна склом та уламками.