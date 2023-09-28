Тепер офіційно: Польща сказала, чия ракета впала на її територію

Прокурор розповів, чи допомагала українська сторона у розслідуванні

У Польщі експерти завершили дослідження уламків ракети, яка впала на територію країни у листопаді 2022 року. За висновками, це була українська ракета.

Про це заявив генеральний прокурор республіки та міністр юстиції Збігнєв Зебро, передає PAP. Він нагадав, що внаслідок падіння ракети у Пшеводуві загинули двоє людей.

"Розслідування, проведене польськими прокурорами, привело до висновку, що ця ракета була українською ракетою — ще радянського чи російського виробництва. Щодо місця запуску та належності до конкретного військового угруповання, то це була українська ракета", — заявив він.

Генпрокурор також поскаржився, що українська сторона "багато місяців" уже не брала участі у цьому розслідуванні та не надавала допомоги полякам.

Нагадаємо, що під час чергового російського ракетного обстрілу в ніч на 16 листопада 2022 року на території Польщі в населеному пункті Пшеводув, що неподалік кордону, впала ракета. Внаслідок цього загинули двоє людей. Польська влада тоді повідомляла, що українська ракета ППО, швидше за все, впала в районі сушіння зерна. Однак це було не спеціально, а "внаслідок нещасного випадку".

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в озері у Молдові виловили уламки ракети. Поки що не зрозуміло, належить вона росії чи Україні, експерти зараз з’ясовують це.